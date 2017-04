Prinţese pe catwalk

În urmă cu un an, Denisa Hodişan a înfiinţat prima şcoală de acest gen din Oradea. După finalizarea cursurilor cele opt micuţe prinţese s-au întrecut la sfârşitul săptămânii, la Lotus Center Oradea.

Cele 8 protagoniste ale evenimentului au concurat la trei probe. Acestea au prezentat cele mai noi tendinţe în materie de haine pentru copii. Fiecare fetiţă a mers acasă cu coroniţă pe cap şi cu numeroase premii şi cadouri. Înainte de defila pe catwalk, fetele au avut o lună de pregătire: lecţii de modelling şi de fotogenie, micuțele învăţând de asemenea coregrafiile pentru concurs şi cum să pozeze.

De pe catwalk nu au lipsit nici alte absolvente ale Şcolii de Prinţi şi Prinţese „Gift of Beauty”, care au prezentat mai multe colecţii de îmbrăcăminte.

Membrii juriului au decis ca la categoria 3 ani titlul de Miss Fotogenie Gift of Beauty să i se acorde Mariei Anastasia Perţicaş. Elena Sofia Vălean a fost încoronată Miss Gift of Beauty Primăvară 2017.

La categoria 4 ani, Sara Ştefania Morar Isoc a primit titlul de Prinţesa Primăverii Miss Gift of Beauty, Carla Maria Ardelean- Miss Fotogenie Gift of Beauty Primăvară 2017 iar Carla Anamaria Banyai a primit titlul de Miss Gift of Beauty Primăvara 2017.

La categoria 5 ani Prinţesa Primăverii Gift of Beauty 2017 a fost Daria Lăcrămioara Borzan, în timp ce titlul de Miss Fotogenie Gift of Beauty Primăvară 2017 i-a revenit lui Cezara Teodora Găvruţă Gavraş. Miss Gift of Beauty Primăvară 2017 a fost încoronată Maia Mihaela Roibu.

Şcoala de Prinţi şi Prinţese „Gift of Beauty” a fost fondată în anul 2016 şi are ca scop – pe lângă valorificarea şi cultivarea a ceea ce Aristotel spunea că este un dar de la Dumnezeu: frumuseţea – dezvoltarea personală a copiilor prin diferite activităţi, cursuri şi concursuri de frumuseţe pentru copii.