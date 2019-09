Concertele și evenimentele din cadrul acestei ediții se vor desfășura în Piața Unirii și pe pietonala Vasile Alecsandri.

Program Oradea FestiFall – Toamna orădeană 2019

Program scena principală

Joi, 3 octombrie

20:30-22:30 Artiști și trupe locale

Vineri, 04 octombrie

20:30 – The Rock

21:30 – Vama

Sâmbătă, 05 octombrie

20:30 – 3 Sud-Est

21:30 – Smiley

Duminică, 06 octombrie

20:30 – Mihail

21:30 – The Motans

Foc de artificii

Program Street Art:

Joi, 3 octombrie

14:30 – 15:00 One Man’s Band

15:00 – 15:40 Phrophecies

15:30 – 16:00 One Man’s Band

16:00 – 16:45 Cotton On

17:00 – 17:30 One Man’s Band

18:00 – 18:45 Cotton On

18:00 – 19:00 Dan Byron

19:00 – 19:30 One Man’s Band

19:50 – 20:30 Phrophecies

Vineri, 4 octombrie

14:30 – 15:00 One Man’s Band

15:00 – 15:45 Gold Tree Walkers

15:30 – 16:00 One Man’s Band

16:00 – 16:45 Carillon by International Show Parade

17:00 – 17:40 Phrophecies

17:30 – 18:00 One Man’s Band

18:00 – 18:45 Gold Tree Walkers

19:00 – 19:30 One Man’s Band

19:00 – 19:45 Carillon by International Show Parade

19:50 – 20:30 Phrophecies

Sâmbătă, 5 octombrie

14:30 – 15:00 One Man’s Band

15:00 – 15:45 Carillon by International Show Parade

15:30 – 16:00 One Man’s Band

16:00 – 16:45 Cotton On

17:00 – 17:40 Phrophecies

17:30 – 18:00 One Man’s Band

18:00 – 18:45 Carillon by International Show Parade

18:00 – 19:00 Doru Trascău (solo)

19:00 – 19:30 One Man’s Band

19:00 – 19:45 Cotton On

19:50 – 20:30 Phrophecies

Duminică, 6 octombrie

14:30 – 15:00 One Man’s Band

15:00 – 15:45 Gold Tree Walkers

15:30 – 16:00 One Man’s Band

16:00 – 16:45 Carillon by International Show Parade

17:00 – 17:45 Gold Tree Walkers

17:00 – 17:30 One Man’s Band

18:00 – 19:00 Otherside

19:00 – 19:30 One Man’s Band

19:00 – 19:45 Carillon by International Show Parade