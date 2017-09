Program Toamna Orădeană 2017

Organizat de Primăria Municipiului Oradea prin Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (APTOR), Toamna Orădeană din acest an se va desfășura în două locații: Piața Unirii și Cetatea Oradea.

În fiecare dintre locații vor avea loc concerte și câte un festival de mâncare stradală, Taste of Oradea și Street Food Festival. În Cetatea Oradea vor fi amplasați comercianții din cadrul Street Food Festival printre care și Home Garden, Mr Cannoli, La nu știu cine, Elemozsia, Meat Busters și Jernoiu. În schimb, în Piața Unirii va avea loc Taste of Oradea cu: Meatic, Rivo Restaurant & Lounge, Barow, Queens Pub, Bavarian Pub, Wok’N Roll, Fries&Go, Castelul Brutarilor , Taco Fresh și The Hub by Ramada Oradea. În completarea acestora vor veni Paellarte și Noodle Pack.

Pe lângă cele două locații, anul acesta festivalul se va muta și în cartiere, pentru a fi mai aproape de orădeni. Statuia vivantă Steam Punk, percuționiștii africani de la Fanfara Kafi a teatrului Babel Tour din Franța și Teatro Pavana din Olanda vor susține spectacole în Parcul Magnolia din Rogerius și Parcul Salca din Nufărul.

Trafic rutier închis total în Piața Unirii

Organizatorii au anunțat că traficul rutier va fi închis total în Piața Unirii începând de miercuri, 4 octombrie, până luni 9 octombrie, ora 14:00.

Cei mici dar și cei mari vor avea parte de multă distracție și creativitate în cele 3 zone de distracție și veselie: Cortul copiilor (Atelier de manufactură ceramică, face painting, personaje din desene animate, golf pentru copii, ateliere creative, toate ii asteaptă cu multă culoare și veselie), Carusel cu lanțuri și Fantasy Corner (articole și accesorii vestimentare, tatuaje cu henna, tatuaje temporare dar și un Butic de Toamnă).

„Toamna Orădeană va fi una de poveste! Costume inedite, coregrafii excepționale, muzică de sărbătoare, zâmbete și culoare, toate te vor purta într-un univers magic. Bucură-te de Oradea, între 5-8 octombrie. Răspândește bucuria de a fi orădean, începe Toamna Orădeană!”, transmit organizatorii.

Program în cartiere

Cartier Rogerius- Parcul Magnoliei

6 octombrie- ora 16:00- Kafi Orchestra(FRA)

7 octombrie- ora 18:00- Mana Dance Academy

8 octombrie- ora 17:30- Kafi Orchestra(FRA)

Cartier Nufărul- Parcul Salca

7 octombrie- ora 18:00 Kafi Orchestra(FRA)

Program Piața Unirii

Joi, 5 octombrie

17:00 – Szanto Denis

19:00 – Trupa High

20:00 – Peet Project (Hu)

21:00 – Ioana Ignat

Vineri, 6 octombrie

18:00 – Jazz Today

19:00 – Frații Jderi

20:00 – Charlie (Hu)

21:00 – Zdob și Zdub

Sâmbătă, 7 octombrie

17:00 – World Youth Hope (It)

19:00 – In Fusion, Marius Pop și Călin Pop

20:00 – Lora

21:00 – Smiley

Duminică, 8 octombrie

17:00 – Timea Pall (Hu)

19:00 – Publika (Hu)

20:00 – The Motans

21:00 – Delia

Program Cetatea Oradea

Joi, 5 octombrie

17:30 – Pely Barna (Hu)

19:00 – Baby Elvis

20:30 – Mihail

Vineri, 6 octombrie

17:30 – Larisa

19:00 – Ligia Hojda

20:30 – Vița de Vie

Sâmbătă, 7 octombrie

17:30 – Rubie

19:00 – Lucia

20:30 – Alexandrina

Duminică, 8 octombrie

17:30 – Soul Serenade

19:00 – Next Ex

20:30 – Golan