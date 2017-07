Program Zilele Oșorhei 2017

Vineri, 14 iulie

11:00 Concurs Internațional de Atelaje, proba de dresaj – Pășunea Berkes

15:00 Deschiderea oficială a evenimentului; premierea celor mai buni elevi ai comunei, decernarea diplomelor de excelență pentru dascălii de carieră ai comunei

20:00 Fotbal old boys: Oşorhei vs Alparea (primar vs. viceprimar) – Stadion Oșorhei

Program la scenă

19:05 Anemarie Popovici

19:30 Ovidiu Bolocan

20:00 Luminița Moza

20:30 Claudiu Borza

21:15 Brigita Mohacsi

22:00 Văru’ Săndel

22:45 Ghiţă Munteanu

Sâmbătă, 15 iulie

11:00 Concurs Internațional de Atelaje, proba de maraton

Program la scenă

19:00 Hip-Hop B-Real

19:20 Milena Fildan

19:40 Simona Brișcan

20:10 Larisa Oneț

20:30 Semnal M

21:45 Sós Fecó & Hencsy

22:45 Lidia Buble

Duminică, 16 iulie

11:00 Concurs Internațional de Atelaje, proba de obstacole

Program la scenă

11:00 Cristina Kudor, Ștefania Cristea, Anamaria Sârb, Monica Coita

12:30 Stelele Bihorului (I)

13:30 Romina Nemeș, Ovidiu Piscoi, Domnica Gligor Man

15:00 Stelele Bihorului (II)

16:00 „Zbicii” și Corina Szatmari

16:45 Royal Team (grup vocal-instrumental maghiar)

17:35 Ansamblul Bihorul

18:25 Aurica Vaida

18:45 Florica Opriș Abăghioaie

19:20 Luminița Tomuța Baba

19:45 Voichița Mihoc

20:25 Adi Balint

21:00 Nicu Novac

21:45 Grupul „Mara”

22.30 Cornel Borza

23.15 Cristian Pomohaci

00:00 Focuri de artificii