Programul „Salvarea Fătului” a salvat viața de șapte ori!

Programul Salvarea Fătului oferă un nou dispozitiv pentru femeia gravidă cu care se pot monitoriza la domiciliu afecțiunile intrauterine care pot pune viata fatului (sănătatea) în pericol. Programul Salvarea Fătului vizează reducerea numărului de decese în uter înainte de naștere! Am întrebat-o pe D-na Irén Külüs director executiv Telemedicina BLC SRL. despre program și sistem.



Ce inseamna numele Telemedicina BLC?

Prin Programul Salvarea Fătului asiguram un dispozitiv medical, cu care femeia gravidă face măsuratori acasă, iar medicul interpreteaza rezultatele prin tehnologie mobila din centrul medical, de aici vine cuvântul telemedicină. BLC este prescurtarea expresiei engleze Baby Life Care, care se referă la supravegherea vieții bebelusului.

Spuneți-ne despre programul în sine. Cum a fost creat?

Programul Salvarea Fătului a fost lansat în Ungaria în 2015 pentru a preveni decesele fetale intauterine. În Ungaria, mortalitatea în uter este de 5,2 la 1000, ceea ce înseamnă că fiecare al 192-lea fat viabil se naste mort (în limba engleză stillbirth). Deși statisticile exacte sunt dificil de obținut, situația este similară în România, chiar și în țările UE, 2/3 din decesele la naștere sunt decese în uter.

No. of Live Births Stillbirth Early Neonatal Mortality rate/1000 Perinatal Mortality Rate/1000 No. of Perinatal Deaths Rate /1000 WHO member states 132.624.000 24 23 47 6.333.000 EURO 10.238.000 12 9 21 222.000 Romania 231.000 6 6 12 3000

Source: Neonatal and Perinatal Mortality

Country, Regional and Global Estimates – WHO- 2006

Ce înseamnă decesul intrauterin și ce îl cauzează?

În definitia decesului intrauterin (stillbirth) există diferențe în practica obstetrică internațională, dar toată lumea este de acord că fetușii pierduți ar fi fost viabili.

In Statele Unite, în perioada 2006-2008 testele extinse asupra a 512 fetusi născuți morți din 500 de nasteri (numărul este mai mare, din cauza nasterilor de gemeni), în 60,9% au găsit cauza probabila și în 76,2% cauza posibila a mortii intrauterine. Pe parcursul testelor în care s-au luat în considerare și complicațiile din timpul nașterii, cele mai frecvente cauze ale deceselor fetale au fost: desprinderea prematura a placentei și alte anomalii placentare, malformații congenitale nediagnosticate, infecții materne sau fetale, complicații ale cordonului ombilical, hipertensiune maternă sau alte stari anormale materne.



O cercetare similară a explorat relația dintre decesele fătului și vârsta sarcinii. S-a constatat că tragedia se poate întâmpla din diferite motive.

După 28 de săptămâni de sarcină moartea fatului în majoritatea cazurilor rămâne necunoscută chiar și după autopsie neonatală, dar a fost frecventa atrofia intrauterina sau placenta desprinsa partial. Cu toate acestea, este important de observat ca anume cauza deceselor nu poate fi detectată în 25-60% din cazuri.

Aceste cifre sunt socante! De ce putem citi atat de puțin despre decesul fetilor?

Decesul fetilor intrauterin este tabu în întreaga Europă. Am citit recent un articol în limba engleză pe site-ul BBC, care susține acest lucru: http://www.bbc.com/news/magazine-36855840.

Mamele care își pierd copiii sunt cei care suferă de tragedia unei asemea nașteri. Ei sunt reticenți să vorbească despre această problemă și poarta în adancul sufletului această trauma pe tot parcursul vieții. Rata mortalității intrauterine nu este doar o statistică a mortalității;ci a unor vieți omenești neincepute si tragedia cuplurilor tinere si a familiilor. Fetușii morti nu mor din cauza unei boli, ci din cauza deteriorării progresive a uterului. În situația demografică de astăzi, pierderea făturilor viabile si lipsa lor din societate poate fi măsurată în miliarde.

Există șansa de a reduce numărul de decese în uter?

Cardiotocografia (CTG) este acum un instrument de diagnosticare pentru obstetrica clasica. Există două moduri de utilizare- monitorizări CTG în timpul sarcinii și test CTG în ultimele săptămâni de sarcină. Aceasta din urma are două variante, test de stres și test non-stress. Aceste trei utilizări ale cardiotocografiei sunt adesea confundate în cercurile profesionale, care trag concluzii generale privind eficacitatea clinică a metodei. Se poate spune sigur că valoarea diagnosticului CTG obținut prin suferinta fetala (stress generat în timpul nasterii sau prenatal) este limitată. În cazul testelor non-stress, acest lucru nu este adevărat. Testele non-stress efectuate și evaluate în mod corespunzător au un grad ridicat de certitudine cu privire la starea copilului (fătului) intrauterin. Succesul acestei proceduri este determinat numai de numărul de teste non-stress efectuate. Astfel de teste efectuate rareori, de ex. o dată pe săptămână, timp de douăzeci sau treizeci de minute, în mod evident, nu sunt în măsură de a indica perioade mai lungi sau perioade mai scurte de timp în care rezerva placentara este diminuata sau cordonul ombilical este blocat, adica fătul este în pericol.

Între anii 2004-2007 s-a dezvoltat un sistem de telemedicina pentru obstetrică (CTG a domiciliu). Ca urmare, s-a creat un instrument care poate fi folosit de către oamenii laici și care detectează acustic tonul inimii fetale fără riscuri biologice, doar in mod pasiv. Pe acest dispozitiv medical certificat UE (Uniunea Europeană) mama însărcinata îl poate folosi în fiecare zi la domiciliu.

Cum funcționează sistemul de monitorizare fetală la domiciliu?

Pentru femeile insarcinate care au nevoie de analize CTG de două sau de trei ori pe săptămână, sau chiar în fiecare zi, serviciul nostru reprezintă o ușurare majoră, deoarece în loc să facă naveta de 2 ori zilnic intre domiciliu și spital, la care se adauga timpul de așteptare, poate efectua acest test in 20 de minute la domiciliu. Testele CTG din spital fac parte din îngrijirea gravidei în majoritatea țărilor din UE. Dispozitivul pe care îl folosim este un dispozitiv medical certificat UE. Dispozitivul efectuează aceeași măsurătoare care se ofera în îngrijirea prenatala și care este utilizat în sala de nastere pentru monitorizare. Diferența este că testele CTG se pot efectua în săptămânile înainte de naștere sau de mai multe ori pe zi. Cu ajutorul tehnologiei moderne de informații și a telecomunicațiilor, observarea este făcută de medici. Deci nu dispozitivul sau mama decide dacă există o problemă sau nu, specialistul este cel care analizează curba CTG pe portalul de internet în sistem închis și trimite un mesaj la gravida.

Cum afla mama, dacă inima bebelușului bate în ritmul potrivit sau cum poate detecta tulburarea?

Mama poate auzi bătăile inimii bebelușului și în timpul măsurătorilor. Acest lucru poate fi liniștitor în sine, dar nu are nici o putere de diagnosticare. Mama nu trebuie să înțeleagă analiza graficului CTG. În telemedicina dispozitivul transmite graficul CTG la un specialist care interpreteaza și transmite un mesaj cu rezultatul către gravida. Dupa măsurare dispozitivul se conecteaza la rețeaua de alimentare, apoi la server și trimite rezultatele măsurarii centrului nostru medical. Aici medicii cu o vastă experiență vor evalua graficele afișate și trimit rezultatele pe dispozitiv, va apare pe ecran, pe de altă parte, vor fi trimise gravidei și prin e-mail. Mamele pot să ceară să se trimită rezultatele si medicului curant.

Rezultatele măsurătorilor și mesajele sunt împărțite în patru grupe:

In limite normale

Suspicios: repetați măsurarea în 12 ore!

Patologic : sunt necesare teste suplimentare! Adresați-va medicului dumneavoastră.

Măsurare nereușită: vă rugăm să repetați!

În cazul mai multor rezultate consecutive “suspecte” sau “patologice”, îndrumăm imediat mama la un medic. În caz de urgență, vom anunța gravida la contactul telefonic dat.

Deci, nu mama trebuie să-și dea seama dacă ceva nu este în regulă cu copilul, ci echipa de medici care o monitorizeaza de la distanță.

Dispozitivul testează doar sunetele bataii inimii, sau poate detecta și alți factori?

Sistemul monitorizează, de asemenea, durerea spontană a uterului și mișcările fătului. Cu acestea sunt comparate schimbările pulsului fetal de catre medici. De asemenea, se stie ca modificarile în număr a mișcărilor fetale pot da indicii despre cum se simte fătul în interiorul uterului. Monitorizarea durerii spontane a uterului poate indica nașterea prematură înainte de a 37-a săptămână de sarcină. Prin introducerea tratamentului adecvat, o parte din nașterile premature pot fi evitate sau se pot câștiga zile valoroase până la pornirea nașterii premature. Indiferent cât de linistitor este sunetul batailor inimii pentru laici, nu înseamnă securitate totală. Acesta trebuie examinata în context.

Are vreun efect advers asupra fătului utilizarea dispozitivului? Putem să-l folosim pentru o perioadă nelimitată sau există o limită dincolo de care nu mai este recomandată?

Dispozitivul folosit în Programul Salvarea Fătului este un dispozitiv pasiv care nu prezintă riscuri biologice. Senzorul sunetului cardiac este doar un microfon care nu emite nici o radiație nici asupra copilului, nici asupra mamei. Prin urmare, nu există riscul utilizării dispozitivului pentru mamă sau pentru făt. Indiferent de câte ori utilizeaza femeia însărcinată, dispozitivul nu va avea nici un efect nociv asupra ei sau a copilului!

Ce credeți, pot fi filtrate de sistem problemele în procent mai mare? Este mai ușor pentru gravida să observe când trebuie să se adreseze medicului imedat?

Acesta este motivul pentru care echipa inventatoare a dezvoltat acest dispozitiv și am adăugat sistemul de alarmă! Desigur, scopul a fost acela de a putea filtra afecțiunile care amenință viața copilului în timp util și astfel sa salvăm viața fătului. Până în prezent, cel puțin 2500 de femei gravide au folosit dispozitivul acasă în programul Salvarea Fătului, la nici una dintre acestea nu a murit fatul în uter. În 7 cazuri am reușit să salvăm viața copilului, iar în 2 cazuri și viața mamei. Eficacitatea Programului Salvarea Fătului se realizează prin testul zilnic CTG. După mai mult de 2500 de nașteri cu succes, totuși nu putem afirma că CTG-ul la domiciliu poate preveni toate decesele in uter. Dar pe baza datelor clinice de până acum, putem spera că o parte semnificativă a copiilor poate fi salvată.

Cât de autentic este feedback-ul dat de sistem? Acesta este dat de fapt de sistem sau are legătura și cu un control medical?

Sistemul Baby Life Care este complex. Obiectivul nostru a fost acela de a combina toți participantii, pentru a da în toate cazurile rezultate verificate, controlate și aprobate din punct de vedere medical mamelor care ne aleg pe noi. Am creat Centrul Medical luând in considerare aspectele de asigurare a calitatii medicale si juridice, iar sistemul informatic a fost dezvoltat sub îndrumarea profesională a medicului coordonator. Aceasta va prioritiza mamele și fetușii care au un factor de risc mai mare. Mă gândesc aici la un deces regretabil la fătul uterin, la o naștere prematură sau chiar la diabetul în timpul sarcinii, dar și tensiunea arterială ridicată este de asemenea un factor de risc. Sistemul IT monitorizează activitatea de diagnosticare și în funcție de fiecare punctaj obtinut activează alarma pentru scorul cel mai mic , iar medicul anunta prin trimiterea SMS-urilor și e-mailurilor.

La ce se așteaptă utilizatorii? (Aici trebuie să reținem că pentru mame adesea este dificila și detectarea mișcărilor fetale, astfel dispozitivul în sine poate oferi liniște fiecarei femei gravide).

Avem aici această mare invenție și oportunitatea de a trăi cu ea. Pentru o mama, copilul este cel mai important. Când cineva așteaptă un copil, spune întotdeauna: Este indiferent dacă e băiat sau fetiță, sănătos sa fie! Dacă luăm în considerare faptul că în timpul sarcinii și după nașterea copilului cât de mult cheltuim pe servicii, facilități, imbracaminte și cât pentru protecția sănătății și siguranța copilului nostru, primim date socante. În această perioadă familiile pot cheltui 2-3 mii de euro, suma din care în cel mai bun caz, doar o fracțiune de circa 3-400 euro sunt plăți pentru protecția vieții și sănătății copilului. Experiența clinică de până acum este bună. Femeile gravide se bucura de acest serviciu și asculta sunetul batailor inimii viitorului copil fara riscuri împreună cu familiile lor la domiciliu. Putem afirma că femeile gravide au indragit acest serviciu.

În ce stadiu de sarcină se poate utiliza aparatul?

Recomandăm monitorizarea CTG din săptămâna 32 de sarcină, dar poate fi aplicată de la 30 de săptămâni deoarece două treimi din decesele uterine apar după aceasta vârsta gestațională. Dacă scopul este de a salva viața cât mai multor copii, trebuie să luăm în considerare această varsta ca punct de referita.

Cât durează măsurarea?

Clasicul Test non-stress durează 20 de minute. În mod similar, efectuăm măsurători de 20 de minute. Acest timp poate fi urmărit pe afișajul dispozitivului, unde un fel de numărătoare inversă începe cu pornirea măsurătorii. În Germania, se efectuează teste non-stres de 30 de minute pentru o perioadă de observație mai lungă. Protocolul nostru a fost stabilit astfel încât, dacă măsurarea de 20 de minute este suspectă, recomandăm o altă măsurare de 20 de minute în 12 ore.

Ce are de facut mamica, dacă rezultatele, din nefericire, sunt rele?

Adresați-vă medicului dumneavoastră cât mai curând posibil pentru a vă ajuta în investigarea cauzei simptomelor detectate de noi și dacă se justifică, sa se efectueze intervențiile necesare în spital în timp util.

Subliniem faptul că o măsurare anormală (patologica) nu înseamnă, de obicei, ca sănătatea sau viața copilului ar fi în pericol imediat. Desigur, există excepții, atunci când rezultatele măsurătorii indică în mod clar că bebelușul este în mare dificultate în uter. Cu toate acestea, acest lucru este extrem de rar! Este mult mai specific, ca anomaliile pulsului să se producă cu câteva zile înainte de aparitia unei boli mai grave. În astfel de situații există timp pentru a confirma sau exclude prin alte proceduri medicale faptul că fătul are probleme. Dacă și alte metode sugerează că există o problemă, medicul specialist poate lua măsurile necesare și copilul va crește în siguranță. De exemplu, se dovedeste ca la mama, pe neașteptate, brusc are loc o creștere extraordinară a tensiunii arteriale și acest lucru a fost reflectat în circulația uterină / placentară anormala și in ritmul cardiac fetal. Solutionarea corecta a stării mamei poate împiedica ulterior decesul fătului în interiorul uterului. Starea poate fi normalizată. În alte cazuri supravietuirea copilului este posibilă doar odată cu finalizarea sarcinii și astfel se va naște un copil sănătos.

Care sunt experiențele dvs. până acum cu utilizarea dispozitivului?

Pana in prezent, mai mult de 2.500 de gavide au folosit dispozitivul si suntem bucurosi sa spunem ca toate aceste sarcini sa-u incheiat cu nașterea unui copil viu, ceea ce este un rezultat unic. În 7 cazuri am reușit să salvăm viața copilului, iar în 2 cazuri și viața mamei.

Cum putem obține dispozitivul?

Accesul la acest serviciu este disponibil pe site-ul www.salvareafatului.ro, info@babylifecare.ro sau la numărul de telefon mobil +40-774-006750.

Suntem încrezători că prin serviciul nostru putem ajuta multe mamici sa aibă o sarcina lipsita de stres și sa contribium la nașterea cât mai multor copii sănătoși!

Advertorial!