Propune un nou tip de spectacol pentru Oradea

„Comoedia error – Forme 3” este un studiu care ne pune față în față cu noi înșine. Poate fi haios, crud sau iluminator. Depinde de fiecare spectator cum percepe piesa, dar și cât de curajos este să se privească pe sine prin intermediul actorilor.

La un astfel de spectacol ne invită Experiment. Teatru. Clandestin. (E.T.C.) la început de weekend, mai cu seamă vineri, 14 iulie, de la ora 21:30, în Teatrul de Vară din Cetatea Oradea.

Piesa va începe după lăsarea întunericului, tocmai ca efectul să fie mai mare. Nu vor fi monștri care să ne sperie, nici nu vor fi stinse luminile, claustrofobii vor fi în siguranță, ci va fi multă trăire, mai multă viață și – poate ceva nou – multă mișcare.

„Așa cum a fost și în Forme 1 și 2, și acum totul e în mișcare. Spectatorul nu are timp să se plictisească, deoarece trece dintr-un plan în altul. E o reprezentație mereu nouă, actuală prin locul de desfășurare, mereu schimbătoare”, spune Sebastian Bărbălan, care semnează direcţia artistică a spectacolului. „În tentativa de a continua un proiect început cu ani în urmă, am încercat, și cred că am reușit, să formez un grup de perfomeri autentici, care înțeleg valoarea «operației scenice», o chirurgie neînțeleasă încă de cei care propun și cei care ascultă. «Comoedia error» – este al treilea exercițiu Forme – inspirat din Ovidiu și este mai mult decât un exercițiu – performance – spectacol, este o întâlnire între actor și actor, o întâlnire între actor și spectator, o întâlnire între spectator și spectator. Am încercat să ofer o «dramă în mișcare» fără un sens logic, o poveste; o dramă care urmărește o traversare emoțională atât a performerului, cât și a spectatorului. Textul, costumul, decorul nu fac decât să completeze această propunere atât de complexă. Întrebările care apar în timpul și după «întâmplare» sunt legitime și își vor găsi răspuns în alte întrebări, care au răspuns în alte întrebări. Teatrul este într-adevăr cea mai profundă oglindă a timpului, în care omul însuși se reflectă, dar nu pentru a se opri în fixitatea formei lui, ci pentru a examina, a cerceta și a se instrui, ca un dansator”, spune Sebastian Bărbălan.

Biletul de acces costă 25 de lei, dar nu vor fi cheltuiți degeaba, asigură organizatorii, cu menţiunea: „La final, veți înțelege de ce”. Numărul locurilor e limitat, iar pentru a rezerva apelați la tel. 0741/518.261.

Cine o pune în scenă?

Sebastian Bărbălan: direcţia artistică

Peter Papp: luminile

Gianluca Misiti: muzica

Performerii: Camelia Lolea, Daniela Neagu, Timea Ferenczi, Oana Marina Ciorba, Remus Ilisie, David Silaghi, Răzvan Marchiş, Elvis