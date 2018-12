Refuză Universitatea Oradea mâna întinsă de Primărie!?

Oradea. Senatul Universității din Oradea s-a întrunit, luni, în ședință ordinară. La ședință a luat parte și primarul Ilie Bolojan, care le-a explicat celor prezenți ce presupune obiectivul de investiții „Masterplan Campus Universitar Oradea – spații de cazare și complementare pentru studenți (corpurile C1 și C2)”.

În ședința din 29 octombrie 2018, Senatul și-a dat acordul de principiu pentru această asociere, doar cu condiția obținerii autorizației exprese a proprietarului terenului (Ministerul Finanțelor – n.r.).

Totodată, senatorii Universității au cerut atunci Primăriei Oradea ca, după recepția finală a lucrărilor, să pună la dispoziția Universității din Oradea clădirile C1 și C2, cu titlu de folosință gratuită pe termen nelimitat, în baza unui contract agreat de ambele părți.

Bolojan le-a explicat

La ședința de luni, primarul Ilie Bolojan le-a explicat senatorilor că dreptul de administrare se stabilește unilateral prin Hotărâre de Guvern sau a proprietarului bunului public dat în administrare (în cazul de față, amplasamentul lucrării ce face obiectul parteneriatului tehnic se află în administrarea Universității din Oradea – n.r.), permițându-i titularului său să folosească și să dispună material de bunul primit în administrare, în condițiile legii ori în cele stabilite în actul de constituire.

„Atâta timp cât Universitatea din Oradea este administratorul amplasamentului lucrării – teren, proprietate publică a Statului Român, fără ca prin actul de constituire a dreptului de administrare să se fi stabilit unilateral limitări ale acestuia și prin natura sa parteneriatul să nu contravină legii învățământului, considerăm că nu se impune necesitatea obținerii autorizației exprese prin Hotărâre de Guvern”, a precizat Bolojan.

Referitor la transmiterea căminelor în administrarea Universității cu titlu de folosință gratuită, pe durată nelimitată, Bolojan a argumentat cu articole din Codul Civil (care reglementează regimul juridic al acestui drept) că acestea se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat.

Nici argumentele legale și nici oportunitățile acestui proiect prezentate de primar, nu par să-l fi lămurit îndeajuns pe președintele Senatului Universității din Oradea, Sorin Curilă. Așa se face că acesta a refuzat să pună pe ordinea de zi acest subiect – nu doar în ședința de luni, dar nici marți (ieri – n.r.). Chit că majoritatea covârșitoare a membrilor Senatului Universității au cerut asocierea cu Primăria Oradea pentru construcția căminelor în campus.

Fără cvorum

Refuzul lui Curilă de a pune pe ordinea de zi acest punct și a identificării, de comun acord, a unor noi soluții pentru materializarea neîntârziată a proiectului, i-a înfuriat la culme pe studenții senatori care, împreună cu unii dintre profesori, au părăsit ședința.

Sorin Curilă le-a spus celor prezenți că propunerea se va regăsi pe ordinea de zi a ședinței din ianuarie 2019, după ce va primi avizul Serviciului de Patrimoniu și al celui Juridic al Universității.

Astfel, proiectele de pe ordinea de zi nu au mai putut fi votate din lipsă de cvorum, iar Senatul a reprogramat ședința pentru marți, 18 decembrie.

Punctul 9 al ședinței – „Dezbatere cămine în Masterplan Campus Universitar” a născut noi controverse, deoarece președintele Senatului a amânat discuțiile pe marginea acestui subiect la finalul ședinței, pretextând că necesită dezbateri mai lungi și e necesară prezența unui jurist.

Sub orice critică

Deși studenții s-au opus, solicitând să se respecte ordinea de zi, ședința a continuat cu alte subiecte, iar la final s-au reluat discuțiile despre Masterplan. Nu doar studenții, ci și majoritatea membrilor în Senat i-au solicitat lui Curilă să supună la vot parteneriatul. Acesta a refuzat din nou. Pentru că nu s-a ajuns la un numitor comun, Curilă a părăsit ședința.

„L-a adus pe juristul Romulus Indrieș, care ne-a explicat că parteneriatul nu poate fi semnat. Noi am solicitat supunerea la vot a cererii așa cum a fost trimisă de Primărie, să nu amânăm, pentru că proiectul riscă să se piardă. Reacția sa de azi a fost sub orice critică și ne-a lăsat cu un gust amar. Să părăsească sala cu zâmbetul pe buze e inadmisibil. Din punctul nostru de vedere, domnul Sorin Curilă nu mai reprezintă interesele Universității. De aceea solicităm public demisia acestuia. Noi vom continua cu procedura de revocare”, a spus Mădălina Cseh, președintele studenților în Senatul Universității.

Curilă și “condițiile legii”…

Pe de altă parte, Sorin Curilă a declarat pentru Jurnal Bihorean/bihon.ro că mai importante decât Masterplanul au fost subiecte precum „Metodologia de concurs pentru posturile neocupate”, respectiv „Documentație pentru proiect și parteneriat – Parc Științific și Tehnologic pentru Consiliul Județean Bihor”.

„Între celelalte subiecte, la final au avut loc discuții pe marginea dezbaterii la care a participat și domnul primar Ilie Bolojan. Colegii mei și-au exprimat opiniile. Suntem pentru dezvoltarea Masterplanului, și e nevoie de această investiție. Este necesară pentru Universitatea Oradea colaborarea cu Primăria Oradea, dar am cerut ca demersurile să se facă într-un cadru legal. Cu alte cuvinte, este necesară obținerea acordului proprietarului terenului (Ministerul Finanțelor) pentru a demara acest proiect. Noi ne-am dat acordul de principiu pentru această asociere (la sfârșitul lunii octombrie 2018), iar o amânare cu două săptămâni, pentru a pune lucrurile în ordine, nu ar fi o piedică în calea proiectului. Repet, sunt pro dezvoltarea proiectului, dar în condiții legale”, a explicat Sorin Curilă.

Chestionat în legătură cu gestul său de a părăsi sala de ședințe și de solicitarea studenților de a demisiona, Sorin Curilă a răspuns: „Azi am plecat după ce am epuizat toate subiectele de pe ordinea de zi. La finalul ședinței a avut loc o nouă dezbatere asupra Masterplanului, în care fiecare și-a putut exprima opinia. Urmează să cuprind propunerile, transmise în scris, într-un material coerent întocmit de Comisia de Patrimoniu. Materialul avizat de Serviciul Juridic și CA îl voi supune aprobării Senatului universitar în ședința din ianuarie 2019. Astfel, mi-am desfășurat activitatea în condițiile LEN 1/2011 și ale ROF Senat. Mi-aș dori foarte mult să găsesc înțelegere, apreciere și susținere din partea colegilor din Senat pentru toată activitatea pe care am desfășurat-o urmărind permanent respectarea Legii”.

Cu toate acestea, studenții susțin că președintele Senatului nu are nicio scuză, fiindcă știa că termenul este scurt. Studenții îl acuză pe Curilă de rea-voință.

„Putea să ceară ieri propunerile în scris, deși mi se pare absurd, pentru că nu au fost propuneri, ci i s-a solicitat supunerea la vot a cererii așa cum a fost transmisă de cei de la Primărie. Ce nu vrea domnul Curilă să înțeleagă e că noi ne dăm acordul de parteneriat, iar după aceea de avize și autorizații se ocupă Primăria”, a mai punctat Cseh.