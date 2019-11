Regina Kangoo Jumps a renunțat la iubit pentru programul derulat la Oradea

A dus Oradea spre cartea Recordurilor organizând în Piața Unirii cea mai mare clasă de Kangoo Jumps din istorie. După succesul primului studiu KAPO – Sănătate pe ghete, în urma căruia 80 de persoane din Oradea și-au îmbunătățit considerabil starea de sănătate prin exerciții de tip Kangoo Jumps monitorizate de medici, Kinga Sebestyen dă startul unei noi etape a studiului.

Începând de marți, persoanele care doresc să urmeze șase luni de antrenamente Kangoo Jumps personalizate, special create pentru a corecta problemele de sănătate, se pot înscrie completând formularul online disponibil pe www.kangooclub.ro.

„Primul studiu KAPO, derulat timp de șase luni anul acesta în Oradea, orașul în care m-am mutat și pe care îl iubesc, a avut parte de un succes peste așteptări. Avem cazuri spectaculoase de oameni care și-au îmbunătățit starea de sănătate, au scăpat de probleme cu coloana, au slăbit, corpul mai tonifiat, chiar sunt mai înalte cu 1-2 centimetri după ce au reușit să își corecteze postura prin exerciții Kangoo Jumps. În plus, au întinerit din punct de vedere metabolic chiar și cu 21 de ani. În studiu am urmărit mai mult de 50 de parametri antopometrici și de compoziție corporală. Alături de echipa de medici KAPO, Alin Iova, Olivia Ligia Burtă, Dorina Maria Fărcaș, dăm acum startul înscrierilor pentru cel de-al doilea modul. Se pot înscrie persoane sănătoase, care vor să descopere ce înseamnă Kangoo Jumps ori să slăbească, persoane cu diverse afecțiuni medicale, precum și copii cu dizabilități, care se confruntă cu diabet, autism sau sindrom Down. Ne dorim să dovedim cum Kangoo Jumps poate îmbunătăți starea de sănătate și cum oferă, în general, o stare de bine tuturor, care îi va face mai bucuroși de viață și mai energici. Înscrierile au început deja pe site-ul meu, www.kangooclub.ro. Acolo am inclus toate detaliile despre ce presupun înscrierile și lunile de antrenament din următoarea perioadă”, declară Kinga Sebestyen.

Recuperare pe ghete

Kangoo Jumps este unul din cele mai iubite sporturi de pretutindeni. S-a dovedit faptul că antrenamentele pe ghete de tip rebound ajută la recuperare medicală, la îmbunătățirea stării de sănătate, la corectarea posturii, la slăbit, tonifiere musculară. Rezultatele amănunțite ale studiului KAPO – Sănătate pe ghete vor fi publicate într-o carte pe care Kinga Sebestyen, alături de echipa de medici, o va lansa în curând.Kinga Sebestyen a organizat, în luna octombrie, în Oradea, cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie. Peste 1500 de oameni au urcat pe ghete rebound, mulți dintre ei pentru prima dată, și au urmat coregrafia ghidată de Kinga, timp de aproape o oră fără întrerupere. Reprezentanții Guinness Book Of World Records au fost prezenți la eveniment pentru a verifica și întregistra inițiativa.Persoanele care se înscriu în noul modul al studiului KAPO – Sănătate pe Ghete vor achita o taxă de participare care include închirierea ghetelor rebound pe întreaga perioadă a antrenamentelor, evaluări de lipoterapie, evaluări kineto-terapeutice, analize de laborator.

A renunțat la logodnic de dragul studiului KAPO

Kinga Sebestyen e supranumită Regina Kangoo Jumps deoarece ea a adus în Europa ghetele cu care se practică acest sport. Recent, tabloidele relatau că proaspăta orădeancă a renunțat la o relație de 4 ani cu spaniolul Pablo, tocmai când urma să ajungă la altar. Motivul despărțirii e tocmai studiul Kapo lansat la Oradea. . „Noi am avut o relație foarte frumoasă, de mai bine de trei ani. Singura problemă a fost distanța. Pablo locuiește în Spania și, fiind speaker motivațional pentru mari companii, călătorește, la rândul lui, foarte des. Ajunsesem să ne vedem doar în deplasări, ori eu mergând în Spania ori el venind din când în când în România. (…) Pablo știa oricum cât de mult mă dedic eu carierei, cât de mult înseamnă pentru mine Kangoo Jumps și programele de reabilitare pe care le derulez. Mi-a spus că a realizat că ce fac e pură pasiune, că este viața mea și că nu poate să îmi ceară să abandonez tot și să mă mut cu el în Spania. Să las în urmă tot ce am clădit în atâția an. M-am dedicat patru ani pentru această relație, plănuiam să construim o familie, un viitor împreună. Aveam în plan și nunta. A trebuit să tratăm totul ca doi adulți responsabili. Deși a durut foarte mult la început, cred că am luat o decizie bună”, declara Kinga Sebestyen.