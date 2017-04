Renaşte un club legendar, CAO!

„Istoria te obligă! Fii CA Oradea”, este sloganul care poate fi citit pe pagina de facebook CA Oradea – Club Atletic Oradea.

Câţiva pasionaţi de fotbal s-au decis să reînvie singurul club care a cucerit campionatul naţional în Ungaria în sezonul 1943/1944 (sub denumirea NAC) şi în România în sezonul 1948/1949 (sub denumirea ICO), având în palmares şi Cupa României în 1956 (sub denumirea Progresul ICO).

Clubul orădean a fost înfiinţat în 1910 şi a dispărut în 1963, când s-a desfiinţat. Printre campionii CAO s-au numărat şi foşti internaţionali româno-maghiari precum Vecsei, Petschowschy, Simatoc, Bodola, Spielmann, Kovacs, Serfozo, Vaczi, Ion Vasile etc.

Iniţiatorii proiectului noului CAO au făcut şi o pagină de web care poate fi accesată la adresa www.caoradea.ro. Pe site poate fi citit statutul clubului, iar cei interesaţi pot afla cum pot face parte din acest proiect, ca membri cotizanţi, sponsori sau suporteri. Un capitol important este destinat istoriei glorioase a clubului.

Cel mai probabil, Club Atletic Oradea va porni la drum în vară din Liga a V-a.

În urmă cu cinci ani s-a reînfiinţat un alt club legendar în fotbalul românesc, Ripensia Timişoara, de 4 ori campioană a României, echipă care actualmente a ajuns în Liga a III-a, unde ocupă locul 4 în Seria a IV-a.