Renumitul DJ Sylvio vine la Rivo Summer Club

Astfel că vineri seara, începând cu ora 22:00, Dj Sylvio vă promite o noapte plină de distracție, cu cele mai tari hituri ale momentului.

„Dj Sylvio, dj roman cunoscut atat in tara cat si in strainatate, un adevarat alchimist al sunetului, vine vineri, 6 iulie 2018, la Rivo Summer Club ! Cu o experienta de peste 20 de ani si un stil inovativ, Sylvio a activat in cluburi din toata tara ca rezident, creand nopti de neuitat si hipnotizand publicul cu muzica sa si in cluburi celebre din Amsterdam. Venit de la Crazy Beach Mamaia, Sylvio ne pregateste un party de exceptie vineri la Rivo Summer Club”, anunță organizatorii pe pagina de facebook a clubului.