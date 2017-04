Ricardo Farcaş – campion în Olanda cu Ajax Amsterdam

„Am jucat cu Vittese şi am făcut 1-1 în ultima etapă din play-off. A fost un meci interzis cardiacilor pentru ca dacă pierdeam titlul mergea la cealaltă echipă (n.r. – AZ Alkamaar). Un meci tensionat pentru că toatele echipele când joacă contra noastră vor sa lase o impresie cât mai bună”, a povestit Ricardo, folosit mijlocaş în jocul cu Vitesse.

După terminarea partidei, jucătorii au primit medaliile, flori şi trofeul.

„Sunt foarte fericit pentru ca am câștigat tot ce se poate câștiga sezonul acesta. A fost un sezon reușit din toate punctele de vedere pentru mine. Câştigarea campionatului şi a Futures Cup în primul an la Amsterdam înseamnă enorm de mult şi îmi dă încredere pentru anul viitor! În ceea ce priveşte sezonul următor, sper sa câștig tot ce se poate câștiga cu echipa U19 și să am evoluții cât mai bune. Visul meu este să ajung la prima echipă cât mai curând, pentru asta mă pregătesc şi muncesc zilnic”, ne-a declarat Farcaş.

„Felicitări Ricardo Farcaş pentru câștigarea campionatului! Sunt mândru de tine!, a postat George Ogăraru pe pagina lui de facebook.