The Big Picnic revine în Parcul 1 Decembrie | Nume sonore vor concerta pentru orădeni

Mai sunt câteva zile şi începe The Big Picnic 2018, cu concerte, ateliere, teatru și film, în Parcul 1 din Oradea. Din 31 august şi până în 2 septembrie sunt invitaţi la evenimente toți cei care doresc să-și petreacă un weekend la iarbă verde, în inima orașului.

Nume sonore din peisajul electronic românesc și internațional, cu proiecte muzicale îndrăznețe, cu stiluri diferite, de la indie-pop la rock alternativ cu influențe folclorice sau alternative-indie, sunt invitate pe scena serilor celei de-a doua ediţii The Big Picnic.

Concertele vor anima atmosfera zilnic, începând cu ora 16:00. We Singing Colors, Next Ex, Lucia, Domino, Positive John, Sabin&Melaz, Blue Velvet, The Case și Țapinarii fac parte din line-up-ul manifestării. Şi fiecare seară se va încheia, de la ora 20:30, cu capetele de afiş.

Pentru prima dată la The Big Picnic vin vineri, 31 august, cei de la Are You Anywhere. Proiectul muzical a debutat în 2015, când Silviu Pașca, aka The Guy s-a întâlnit cu Vladimir Coman-Popescu, aka Bite Your Lips, pe holurile Hahaha Production. S-au hotărât atunci să facă o piesă împreună, şi a ieşit atât de bine încât au hotărât să facă un proiect împreună.

Pe Silviu Paşca lumea îl ştie de când a concurat la Vocea României. Vladimir Coman-Popescu este producător muzical. Cântă la pian de la 8 ani, cu timpul învăţând să cânte la chitară, tobe, flaut, cimpoi și didgeridoo. Are un Master în Producție Muzicală de la Universitatea din Derby, Marea Britanie, şi a lucrat o perioadă pentru site-uri de tehnologie muzicală din California, în special din San Francisco.

Muzica lor e unică, foarte diferită de ce există în prezent în muzica românească. Vineri seară se vor auzi piese ca „Stay True”, „Onetwothree” sau „Piece by Piece”. Pentru cei curioşi de unde vine numele proiectului, ideea le-a venit de la faptul că înainte de legalizarea marijuanei, oamenii nu se puteau întreba între ei în public dacă fumează, şi în loc să spună „Do you smoke weed, bro?” spuneau „Are you anywhere?”.

Are You Anywhere @ FOTO: Ştefan Aurel Moldoveanu © Are You Anywhere @ FOTO: Ştefan Aurel Moldoveanu

Sâmbătă, 1 septembrie, de la ora 20:30, cap de afiş va fi trupa Moonlight Breakfast. Nu-jazz, retro, soul, urban – sunt câteva dintre cuvintele care apar în descrierea genului muzical pe care-l interpretează Cristina, Bazooka și Adiță. Moonlight Breakfast este una dintre puținele trupe românești care a reușit să se impună pe scena internațională. Proiectul a ajuns să aibă până acum 400 de concerte în zece țări și patru continente.

Cartierul general al celor de la Moonlight Breakfast se află, de câțiva ani, la Viena. Se pot lăuda cu faptul că în 2011 au cântat în deschiderea concertului artistului Jamiroquai. Au avut ocazia să cânte pe aceeași scenă și să stea de vorbă cu artiști precum: Macy Gray, Hurts, Parov Stelar, Little Dragon, The Asteroids Galaxy Tour, Selah Sue, sau să meargă în turneu în Germania cu Chinese Men.

Moonlight Breakfast @ Foto: FB © Moonlight Breakfast @ Foto: FB

The Big Picnic se va încheia cu ultimul concert, duminică, 2 septembrie, de la ora 20:30, când pe scenă va urca FiRMA, una dintre trupele icon ale rockului alternativ românesc. Formaţia practică un fusion de rock, trip hop şi blues, cu influenţe de jazz şi funk, remarcându-se printr-un sound deosebit. Şi-au făcut apariţia în 2011, în 2003 lansând primul album, „La Orbire”, al cărui producător muzical a fost solistul trupei, Rocca.

De atunci au adunat numeroase premii și participări la festivaluri în țară și în străinătate. FiRMA a fost nominalizată la MTV European Music Awards în 2004 la categoria „Best Romanian Act” şi MTV Romanian Music Awards pentru „Best Rock Band” în 2005.

FiRMA @ Foto: FB © FiRMA @ Foto: FB

FiRMA devine prima trupă românească nominalizată la o secţiune internaţională, intitulată „Sounds of Europe”, fiind invitată să participe la gala MTV European Music Awards 2007, la München. „Doar nebunii iubesc” și „Două suflete” se vor auzi duminică seara în Parcul 1 Decembrie.

Fondul The Big Picnic

La această a doua ediţie, organizatorii au inițiat o campanie de strângere de fonduri, prin punerea în vânzare a unor bilete neobligatorii, în valoare minimă de 10 lei. În acest fel, fiecare participant poate contribui la transformarea Parcului 1 Decembrie într-un spațiu ideal de întâlnire pentru toată lumea.

În fiecare zi, programul The Big Picnic va fi completat de multe activități pregătite pentru cei mici și, deopotrivă, cei mari. Târgul de handmade, atelierele de limonadă, hamace și zmeie, Body Art, spectacolele interactive pentru copii – sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Nu vor fi neglijați nici gurmanzii, care-și vor putea satisface toate poftele de la truck-urile care vor ajunge în parc cu multe bunătăți. Accesul la festival este gratuit pentru toate activitățile și concertele.