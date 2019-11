UDMR: „Iohannis nu trebuie să fie mai român decât Vadim”

UDMR se va hotărî miercuri ce mesaj va avea pentru propriul electorat, în turul 2. Senatorul Cseke Attila se referă la Codul administrativ actual, care prevede că maghiarii nu mai au garantate drepturile lingvistice, dacă populația maghiară scade sub 20%, într-o localitate.

„Fostul Guvern a aprobat această prevedere și a spus că acest lucru este valabil până la rezultatul următorului recensământ”, spune liderul UDMR Bihor, adăugând o altă nemulțumire – restituirile. „Vi se pare normal că tot procesul de restituire sau de plată a despăgubirilor este blocat? Toată lumea așteaptă. Și aici trebuie să avansăm, dar în ultimii ani nu a existat voință parlamentară majoritară”, exprimă Cseke o altă nemulțumire a maghiarilor.

„Ultima dată când am votat pentru cineva a fost în 1996, pentru Emil Constantinescu. Atunci am avut o opțiune bună, a mea personală. De atunci, am votat împotriva lui Vadim și ulterior, împotriva securiștilor. La ultimele trei alegeri, comunitatea maghiară a avut dezamăgiri foarte mari, față de cine a susținut. A existat o dezamăgire și în privința așteptărilor față de Klaus Iohannis. Votul nostru a fost masiv, acum 5 ani, de peste 80% pentru Iohannis. Astăzi, cota de încredere este de 40%”, precizează deputatul UDMR, Szabo Odon.

Cum să fie Iohannis?

Cu toate acestea, președintele executiv al UDMR Bihor crede că Iohannis mai are o șansă, în relația cu maghiarii: „Nu trebuie să fie mai român decât Vadim Tudor. Poate fi un om normal, pntru o Românie normală. Este șansa unică ca un etnic german să fie o punte între minoritate și majoritate, pe termen lung. Eu cred că există o șansă ca domnul Iohannis, scăpat de povara realegerii, poate și ca fost președinte al Federației Democrate Germane, să ducă spre acel dialog pe care i l-am cerut în primul mandat”.

Slab, mai ales în Oradea

Kelemen Hunor a câștigat în majoritatea localităților cu primari UDMR și chiar dacă scorul a scăzut de la europarlamentare, Cseke spune că „nu putem compara mere cu pere”. În 2009, Kelemen a avut 14,8% în Bihor, apoi în 2014 11,8%, iar acum 15,4%. Însă prezența la urne a tot scăzut, de la un scrutin prezidențial la altul. În Oradea, în schimb, Hunor a obținut doar 11,1%, confirmând popularitatea redusă a UDMR în municipiu.