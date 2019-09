USR atacă: Pasztor vânează antilope, în timp ce Aeroportul e în aer!

„Domnul Pasztor Sandor, care a ajuns să conducă județul în urma unor aranjamente de culise, care nu au ținut cont de interesul Bihorului sau de votul cetățenilor, a reușit «performanța» ca în 2 ani de zile să lase Aeroportul Internațional Oradea fără nici o cursă externă. Asta în timp ce domnul Pasztor, care a avut grijă să-și mărească cu generozitate salariul de Președinte al Consiliului Județean, este mai mult în aer, spre destinații exotice și scumpe, unde practică hobby-uri de lux și vânează antilope Damaliscus pygargus phillipsi de 3.000 de Euro. Dacă județul stagnează, măcar domnul Pasztor să facă mișcare, la scufundări în Jamaica sau să își satisfacă pofta de sânge la vânătoare în Africa!”, scrie Flavius Bunoiu, pe blogul său, publicând și o fotografie cu Pasztor Sandor, după ce a doborât o antilopă africană. Fotografia este preluată de pe site-ul sud-african hoeksfontein.co.za, iar acolo se dau mai multe detalii, și anume că „Sandor Pasztor from Hungary” a doborât animalul de la o distanță de 120 m.

Bunoiu speră că în 2020 va ajunge consilier local USR, în Oradea. El subliniază pierderile directe și indirecte, foarte mari, pe care le are județul prin lipsa curselor externe și diminuarea curselor interne, pe Aeroportul Oradea.

Cu pașaport unguresc, pentru viză

Contactat de JURNAL BIHOREAN & BIHON.RO, Pasztor Sandor a confirmat faptul că a fost într-o vacanță, în Africa de Sud, în 2018, cu pașaport unguresc, șeful CJ Bihor având dublă cetățenie. Însă Pasztor nu vrea să confirme cifrele date de Bunoiu, legat de costurile legate de safari. „Am fost, anul trecut, în concediu o săptămână la Cape Town, din care am petrecut o singură zi și la vânătoare. Restul am vizitat Cape Town și împrejurimile, împreună cu familia. Am fost cu pașaport maghiar, deoarece așa am scăpat de viză, așa cum este cazul unei călătorii spre Statele Unite”, ne-a declarat Pasztor. Cunoscut ca amator de concedii deosebite, Pasztor precizează că, din 25 de zile de concediu într-un an, pentru 2018 mai are încă șapte zile neefectuate.

Președintele Consiliului Județean nu a vrut să ne spună câte animale a vânat, în Africa de Sud. În schimb a insistat asupra faptului că nu a fost un sejur de vânătoare, iar un animal pușcat în safari costă între 350 și 550 de euro. Confruntat cu acuzele de sabotaj în legătură cu Aeroportul Oradea, Pasztor le asemuiește unei „vânători de vrăjitoare”. Totul în condițiile în care, spune șeful UDMR de la Județ, chiar și fostul manager Pasc are toate ordinele de deplasare în care a fost, împreună cu Pasztor, pentru întâlniri cu diferite companii aeriene.

Bunoiu, la rândul lui, afirmă că Aeroportul a rămas fără curse „datorită incompetenței și dezinteresului partidelor din coaliția UDMR-PSD-ALDE, care au numit în Consiliul de Administrație al Aeroportului, la fel ca în toate instituțiile conduse de Consiliul Județean, clienți de partid fără nici o competență în domeniu, plătiți cu sume de peste 20.000 de lei pe an ca să asiste pasivi la suspendarea curselor aeriene internaționale și la întârzierea lucrărilor la noul terminal”.