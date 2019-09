Vloggerul Mircea Bravo vine la Digital Days

Organizatorii Digital Days au anunțat că la ediția din acest an va participa și cunoscutul vlogger Mircea Bravo.

Digital Days 2019 va avea loc pe 25 octombrie, la Opera Events din Oradea, începând cu ora 09:00. Peste 10 speakeri cu renume național și internațional vor atinge cele mai de actualitate subiecte de marketing – Social Media Marketing, Branding, Confidențialitatea datelor, Etică, Product Marketing și altele.

– Sorin Sfetcu (SEED Manager Google)

– Nansi Lungu (Behavior Analyst Bitdefender)

– Tudor Galos (Senior Business Consultant)

– Elena Badea (Managing Partner Valoria)

– Sebastian Vaduva (Director of The Griffiths School of Management & IT)

– Mircea Bravo (vlogger)

– Alexandru Negrea (Social Media Marketing Expert)

– Alexandra Cernian (Profesor, Trainer & Social Consultant)

În luna septembrie mai poți beneficia reduceri la achiziția unui bilet cu acces basic sau VIP.

1. Pachet Basic – 49 euro (pret standard)

Cod reducere 10% pentru bilete Basic: mirceabravodd2019

2. Pachet Premium – 120 euro (pret standard)

99 euro doar cu acest cod de reducere: dd2019premium