Volanele făcute la Oradea ajung pe Jaguar şi Porsche

Jaguar, Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, Lancia, BMW, Ford, Honda, Toyota sau Volvo sunt nume care nu mai au nevoie de nici o prezentare. Puţini bihoreni ştiu însă că volanele acestor maşini sunt îmbrăcate de angajaţii unei firme orădene. Este vorba despre Valtryp, una dintre companiile multipremiate, atât la „Topul firmelor bihorene” cât şi la „Topul național al firmelor 2019”.

La evenimentul organizat în 8 noiembrie 2019, la București, de către Camera de Comerţ şi Industrie a României, compania orădeană a fost singura care a obţinut două distincţii: Premiul I în funcție de profit la categoria firme mici în domeniul automotive și Premiul special la categoria „Locuri de muncă înființate”.

Pe de altă parte, compania orădeană aniversează în acest an 25 ani de la înfiinţare. În luna octombrie, Valtryp a inaugurat hala nouă din Parcul Industrial Eurobusiness II, construită cu fonduri europene.

„Cinci criterii importante stau la baza menţinerii clienţilor şi a creşterii numărului de contracte: punctualitate, seriozitate, calitate, livrare la timp și preț bun”, spune antreprenorul orădean.

Volane pe maşini de lux

Volanele îmbrăcate la Valtryp se regăsesc pe automobile de lux și premium renumite precum Jaguar, Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, Lancia, BMW, Ford, Honda, Toyota sau Volvo. Valeriu Vasile Trip, proprietarul firmei, inginer de profesie, spune că era încă de mic îndrăgostit de maşini. „Fiind crescut la țară, tot timpul mi-am dorit să am o mașină. Și atunci, din mașină, am ales un obiect care m-a atras cel mai mult – volanul”, se destăinuie Vasile Trip.

Anul acesta, firma aniversează 25 de ani de activitate, ocazie cu care a inaugurat o hală nou în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea. Ideea construirii unei hale noi de producţie i-a venit lui Vasile Valeriu Trip în urma vizitelor făcute la companii de automotive din Germania, Franța, Italia sau Cehia. Dar şi datorită creşterii numărului de comenzi.

Antreprenorul a reuşit să construiască noua hală prin accesarea de fonduri europene. „În 2013, Primăria a scos la licitație terenuri în Parcul Industrial Eurobusiness II. Am concesionat 7.000 de mp, urmând ca acolo să facem o fabrică nouă, așa cum am visat. Singur nu puteam face fabrica. Așa că am accesat fonduri europene. Sunt foarte mulțumit de cum am conlucrat cu Ministerul Fondurilor Europene și, în special, cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest. De asemenea, țin să mulțumesc Primăriei Oradea care ne-a pus la dispoziție toate utilitățile necesare”, a precizat omul de afaceri. Lucrările au decurs într-un ritm rapid, astfel că firma constructoare a finalizat construcţia halei în avans cu şase luni.

Unii concediază, Valtryp angajează

În timp ce unele firme bihorene trag obloanele trimiţând oamenii în şomaj, fabrica lui Vasile Trip face angajări. „În prezent avem 140 de angajați, dar hala este pregătită pentru 600. Facem în continuare angajări. La Valtryp suntem o echipă. Munca în echipă ne dă valoare. Suntem toți la fel de buni. Suntem ca o familie. Colaborăm foarte bine cu directoarea economică – Livia Sabău, cu fiica mea – Valeria Mihaela, care îmi calcă pe urme și preia încet și sigur conducerea firmei. Nu facem concedieri pentru că ne respectăm beneficiarii”, a declarat Vasile Valeriu Trip.

Într-o perioadă în care concurenţa este acerbă şi noile tehnologii sunt tot mai omniprezente, compania orădeană rezistă pe o piaţă – automotive – în continuă dezvoltare şi are contracte cu mărci de renume. Întrebat cum reuşeşte să păstreze şi să crească numărul de contracte cu aceste firme Vasile Valeriu Trip a subliniat că „Contractele au crescut datorită respectării a cinci criterii importante: punctualitate, seriozitate, calitate, livrare la timp și preț bun”. „Unul dintre lucrurile care ne-a menținut de 25 de ani pe piața internațională a fost calitatea produsului. Seriozitatea și livrarea la timp, de asemenea, ne-au ajutat să nu ne pierdem clienții”, conchide antreprenorul.

Bihoreanul a ţinut să precizeze că este un om foarte credincios, acest lucru ajutându-l mult în viaţă. „Toată viața mea am avut, am și voi avea încredere în Dumnezeu. Nimic nu aș fi putut realiza fără ajutorul lui Dumnezeu. Așa am fost crescut și educat. Așa îmi cresc copiii și așa îmi influențez și colegii”, a precizat Vasile Valeriu Trip.