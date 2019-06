XMan România 2019

Din păcate, vremea parțial nefavorabilă a îngreunat condițiile de concurs.

REZULTATE ÎNREGISTRATE

Clasament general pe distanță lungă:

Feminin: 1. Daniela Lavinia Torok (CS Tibiscus Timișoara), timp total de 11:15:09.33 ore; 2. Crina Ungureanu, 12:10:27,56 ore; 3. Annamaria Bako (Xterra Club Oradea), 12:42:04.25 ore; 4. Mirela Bratu (Alergotura), 14:11:26.92 ore; 5. Katalin Sido (Master Ski&Bike), 14:25:23.73 ore; 6. Cătălina Boca, 15:27:48.93 ore etc.

Masculin: 1. Mihai Vigariu (Seven Sport Club), 9:34:21.46 ore; 2. Istvan Simon (Harghita Triathlon Club), 9:36:45.59 ore; 3. Peter Havas (Mugenrace Team), 9:41:39.77 ore; 4. Andras Maier Magyaros (Mobility Plus), 9:59:44.48 ore; 5. Cedric Largajolli (Phoenix & Dragons Pearl); 6. Zsolt Sajgo (SVT), 10:41:56.10 ore etc.

Clasament general pe distanță scurtă (jumătate):

Feminin: 1. Adel Koter (Harghita Triathlon Club), 5:15:07.22 ore; 2. Ionela Băbeanu (Seven Sport Club), 5:25:10.93 ore; 3. Ionela Mirela Popescu, 5:27:16.42 ore; 4. Andrea Karpati (Mugerace Team), 5:46:34.88 ore; 5. Monica Antal (Girl Power TM), 6:08:39.11 ore; 6. Anita Tunde Bako (Xterra Sport Bihor), 6:16:07.53 ore etc.

Masculin: 1. Mihai Baractaru (Sportul Pentru Tine), 4:17:30.84 ore; 2. Hunor Beres (CSA Steaua București), 4:25:44.43 ore; 3. Andrei Dan Dudu (Seven Sport Club), 4:27:59.31 ore; 4. Adrian Costea (Mureș Runners), 4:33:24.35 ore; 5. Răzvan Ene (CSA Steaua Trialon), 4:35:19.18 ore; 6. Elek Keller (Vini Bike – Ungaria), 4:48:08.24 ore) etc.

Clasament echipe pe distanță lungă:

1. Xterra Terapeutica (România), 10:37:52.07 ore; 2. Energic LL (România), 10:59:21.73 ore; 3. Böszörményi Szeniorok (Ungaria), 11:50:41.75 ore.

Clasament echipe pe distanță scurtă:

1. Titanii Cluj-Napoca, 4:34:09.62 ore; 2. Reșița Outdoor Team, 4:43:04.98 ore; 3. Dream Team, 4:58:06.19 ore; 4. DNF Racing, 4:59:09.95 ore; 5. Mirr-Murr & Oriza Triznyak, 5.00.41.55 ore; 6. Trio (toate din România), 5:03:28.31 ore etc.

Clasament familii pe distanță lungă:

1. Asztalos Family (Ungaria), 10:40:49.85 ore; 2. Házas Páros (Ungaria), 11:16:06.42 ore.

Clasament familii pe distanță scurtă:

1. Iron Family ((România), 5:33:12.99 ore; 2. LéKo Family (Ungaria), 5:49:58.91 ore.