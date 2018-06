Zece copii cu indigestie la grădiniță. Doi sunt cu salomonella. DSP, anunțat abia după o săptămână

Dintre cei zece, trei au fost internați, doi dintre aceștia fiind dovediți cu salmonella. Un părinte ne-a spus că încă din 10 iunie, chiar și copilului asociatului directoarei de grădiniță i-ar fi fost rău, dar nu ar fi fost supus din prima la analize.

Inspectorii sanitari de la Direcția de Sănătate Publică Bihor au fost anunțați după mai multe zile (luni, 18 iunie a.c.) și au trimis imediat controale la firma de catering și grădiniță.

Inspectorii DSP Bihor sunt revoltați însă de faptul că reprezentanții grădiniței nu i-au anunțat urgent pentru a face controalele în aceeași zi. „Noi de la Spitalul Curteanu nu am fost anunțați fiindcă nu s-au internat pe toxinfecție alimentară, ci pe gastroenterologie. Protocolul spune ca să fim anunțați prin sistem de alertă când e la spital caz de toxinfecție alimentară ori salmonella. Trebuia să fim anunțați imediat însă de grădiniță. Eu am trimis inspectorii în control la firma de catering și la grădiniță, imediat după ce am aflat din surse proprii și de la directoarea grădiniței, dar vorbim aici de o faptă consumată acum o săptămână și jumătate. Atunci imediat trebuia urgent să fim informați și să trimitem pe loc control”, a spus directorul DSP Bihor, dr. Daniela Rahotă.

Unul dintre părinți are doi copii la acea grădiniță, de trei respectiv doi ani și ne-a relatat că primul s-a îmbolnăvit cel mare. „Joi cel mare a început să se simtă rău, dar vineri l-am mai dus pe cel mic la grădiniță fiindcă nu ni s-a spus. Vineri seara doamna directoare încă îndemna părinții să-i aducă luni la grădiniță pe copiii sănătoși. Abia luni a transmis grădinița că va închide unitatea pentru dezinfecția. Practic, grădinița a ascuns sub preș acest fapt”, a declarat un tătic, care a avut inspirația de a face inclusiv analize suplimentare copiilor.

Părintele spune că și firma de catering a fost anunțată abia vineri seara, deși primul copil din cei 10 s-a simțit rău încă de miercuri. Se pare că ar mai fi o grădiniță unde firma de catering livrează mâncare și unde un copil ar fi fost suspect de salmonella.

Inspectorii DSP luptă acum să mai descopere, dacă mai pot, urme ale cauzei indigestiilor și a salmonellei depistate la copiii de la acea grădiniță.

Părinții unor copii ne-au spus că vina o au și cei de la firma de catering, dar în primul rând reprezentanții grădiniței care au tergiversat transmiterea de informații, în defavoarea copiilor: „Primul copil a avut miercuri semne de boală. Joi a început băiatul meu mare. Vineri și cel mic și, de pe grupul de părinți pe facebook, tot mai mulți părinți anunțau că micuții lor se simt rău”. Totuși, spune părintele, doamna directoare a îndemnat părinții cu copii sănătoși să-și ducă copiii și luni la grădiniță. Abia luni a anunțat că închide grădinița pentru dezinfecție abia luni.

Directoarea grădiniței Crescendo Montessori, Anca Raluca Pop, ne-a declarat că miercuri a apărut primul caz, că joi un alt copil a lipsit, iar vineri vreo șase copii. Sfătuită de un părinte, directoarea a dispus personalului de acolo să dezinfecteze sâmbătă și zice că i-a îndemnat pe părinți să-și aducă micuții și luni la grădiniță fiindcă nu știa că e vorba de un focar. Întrebată dacă își asumă măcar o parte din vină, directoarea ne-a spus că acest lucru va decide DSP Bihor. Doar că inspectorii sanitari nu mai au nicio probă de analizat, din mâncarea consumată de copii.

Directoarea indică o posibilă cauză – carnea de curcan consumată de copiii din trei grupe. Rulada ar fi fost de trei feluri și una era mai deschisă la culoare.

DSP Bihor subliniază însă că salmonella nu schimbă culoarea și gustul cărnii și de altfel se poate lua din consum de ou sau brânză, dar și din pricina mâinilor murdare. Referitor la condițiile de igienă din grădiniță, directoarea ne-a spus că tot timpul are în unitate o cantitate dublă de produse de curățenie.

Comunicatul remis de grădinița Crescendo Montessori

Inainte de toate dorim sa va comunicam parerea noastra de rau cu privire la situatia creata incepand cu data de 13 iunie 2018, cand o parte dintre copii s-au imbolnavit. Copiii sunt cel mai pretios si important lucru din lume si de fiecare data cand ei au de suferit este normal ca parintii, familia si chiar si noi educatoarele si personalul care ii ingrijim sa fim speriati, ingrijorati si bulversati.

Dupa cum stiti Salmonella este prezenta de cele mai multe ori in produsele din carne de pasare in cazul in care sunt crude sau nu sunt preparate termic corect, oua infectate, produse din oua, lapte, produse din lapte, atunci cand nu sunt pregatite, manipulate sau pastrate in mod corespunzator. Contaminarea mai poate avea loc prin manipularea mancarii gatite de catre o persoana care a intrat in contact cu aceasta bacterie, aceasta fiind purtata pe maini.

In urma rezultatelor analizelor medicale a doi dintre copii care au fost eliberate in ziua de marti 20 iunie 2018, a reiesit prezenta bacteriei Salmonella in scaunul copiilor. Astfel s-au explicat si simptomele avute pana atunci de copilasii care s-au imbolnavit la finele saptamanii trecute. A fost nevoie sa discutam cu doctorii de la Directia de Sanatate Publica, Directia Sanitar Veterinara si cu Dna doctor pediatra, cu care noi colaboram, ca sa intelegem in ansamblu ceea ce s-a intamplat. O infectie cu salmonella care afecteaza 8-9 copii deodata si apoi altii 2-3 in zilele urmatoare nu poate fi introdusa in colectivitate printr-un purtator asimptomatic. Ea poate aparea atat de rapid ca urmare a introducerii bacteriei direct in tubul digestiv prin alimentatie.

Este absolut necesar sa explicam si sa delimitam responsabilitatile si sarcinile fiecarei persoane implicate in activitatea zilnica a copiilor dumneavoastra din cadrul Centrului Educational Montessori. Principala noastra activitate, pentru care suntem calificati, este educatia si ingrijirea copiilor. Pentru restul, dupa cum stiti, lucram cu colaboratori. In cazul alimentatiei copiilor dumneavostra noi derulam un contract de colaborare cu firma de catering Sarabo Better Food SRL. Aceasta se obliga, prin termeni contractuali, sa asigure zilnic pregatirea, prepararea si livrarea hranei pentru copiii care frecventeaza Centrul Educational Montessori, in conformitate cu normele de igiena si siguranta aflate in vigoare.

In situatia de fata, aceasta firma de catering a incalcat grav aceste norme de igiena si siguranta care au dus la imbolnavirea unui numar de copii. Totul indica ca acest lucru s-a intamplat la servirea pranzului din data de 13 iunie 2018 care a avut rulada de curcan in meniu. Nu toata rulada de curcan a fost afectata, ci doar portiuni negatite termic corespunzator, ceea ce si demonstreaza numarul de copii neafectati din punct de vedere medical. La receptionarea mancarii din ziua respectiva, personalul nostru nu a sesizat vreo problema din punct de vedere estetic sau olfactiv, doar ca unele rulade contineau piept de curcan iar altele pulpa de curcan, fapt confirmat mai tarziu de catre de firma de catering in urma investigatiilor ulterioare. De-a lungul colaborarii noastre cu firma Sarabo Better Food SRL au existat mici probleme legate de imbunatatirea meniului, care au fost remediate, dar niciodata nu am avut nimic legat de siguranta sau igiena. Aceastea au fost strict legate de calitate sau gust. Intotdeauna am avut o colaborare stransa, fara obstacole, o colaborare bazata pe respect reciproc si buna intelegere. Din pacate, de data aceasta a existat o grava incalcare a normelor de manipulare si igiena venite din partea lor.

Vrem sa va precizam faptul ca absolut tot personalul nostru care manipuleaza mancarea dar atat si cei care nu o fac, au absolut toate analizele medicale la zi. In urma multiplelor controale avute in cursul acestui an din partea Directiei de Sanatate Publica si a Directiei Sanitar Veterinare s-a constatat respectarea protocolului de igiena a angajatilor nostri in tot procesul educational si de servire a mesei. Din punctul nostru de vedere, noi am facut tot ce a fost putinta in pastrarea si imbunatatirea normelor de igiena in toti acesti ani dar nu ne putem asuma culpa firmei de catering Sarabo Better Food SRL care si-a incalcat propriile norme de igiena si manipulare a mancarii. Aceasta a adus un prejudiciu enorm copiilor, parintilor si noua implicit. Din pacate aceastia nu doresc sa isi recunoasca vina si nici sa si-o asume. La ora actuala luam in calcul toate masurile legale ce pot fi luate impotriva acestora.

Inca o data, ne pare nespus de rau pentru tot ce s-a intamplat cu copiii dumneavoastra si pentru toate chinurile prin care trecem cu totii. Din pacate aceste situatii nu sunt deloc izolate, auzim de ele in fiecare saptamana. Se poate intampla oricarei institutii de invatamant care colaboreaza cu oameni iresponsabili. Toata munca noastra de 3 ani este grav afectata de catre acest episod neplacut, toata dragostea si grija noastra pentru acesti minunati copii nu va disparea prin oricate greutati mai suntem nevoiti sa trecem.

Oricine doreste sa stea de vorba cu noi in particular este rugata sa ne contacteze pentru o programare. Va stam la dispozitie cu absolut toate actele ce tin de cursul anchetei Directiei de Sanatate Publica.