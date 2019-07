115 absenți de la proba scrisă la Titularizare

La proba scrisă din cadrul concursului naţional de titularizare în învăţământul preuniversitar, care a avut loc ieri, s-au prezentat 973 de concurenți.

În județul nostru, s-au înscris 1.185 de candidați, pe cele 1.221 de locuri libere. Dintre acestea, 55 sunt titularizabile și 1.166 sunt posturi didactice incomplete, rezervate sau de suplinire.

„Din cele 55 de posturi titularizabile, 40 sunt în mediul urban și 15 în rural”, a spus Claudiu Damian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

„Examenul nu a fost greu, dar nu a fost pe subiect”, a spus una dintre concurentele pentru postul de învățătoare la ieșirea din examen.

Nici subiectele pentru posturile de educatori nu au părut a fi ușoare pentru unii dintre participanți.

„Mie mi s-a părut foarte greu. An de an, subiectele sunt foarte complexe, iar materia este una stufoasă”, a spus o altă candidată.

Dascălii au avut la dispoziție patru ore pentru a rezolva subiectele. Unii dintre ei s-au prezentat pentru întâia oară la acest examen, însă au fost și foarte mulți care au fost suplinitori în anii trecuți și au vrut să se titularizeze.

Motivații

Pentru că şi-au dat seama că nu vor obţine o notă mare, 97 de candidaţi din Bihor au preferat să iasă mai repede din examen şi să nu predea lucrările.

„Am evaluat subiectul și mi-am dat sema că voi lua o notă mică. Nota pe care am obținut-o anul trecut ar fi fost mai mare decât cea pe care aș fi obținut-o acum. Iar dacă se întâmpla să iau sub 5, riscam să nu mai primesc continuitate în următorul an școlar. Așa că am preferat să ies din examen”, a spus una dintre participantele la examen.

În schimb au fost și candidați din Bihor care susțin că subiectele au fost ușoare și sunt singuri că vor depăși pragul de 7 la examenul scris și că vor reuși să se titularizeze. Ei spun că se îndreaptă spre acest domeniu plini de speranțe, cu încredere și dragoste de elevi.

„Pornesc pe acest drum cu entuziasm și speranțe. Candidez pentru un post de Biologie”, a spus tânăra Camelia Bere, în vârstă de 22 de ani, care a fost prezentă la concurs în Centrul de la Școala Gimnazială „Dacia”.

Pe alții însă îi motivează concediul lung, programul lejer ori salariile din învățământ – care au crescut în ultimii doi ani. Majoritatea profesorilor își doresc o catedră în școlile de la oraș.

Pe 23 aprilie se vor afișa rezultatele concursului care decide cine va ocupa, din toamnă, posturile vacante de dascăli.