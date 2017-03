200.000 de lei pentru demararea unei afaceri

Până la 200.000 de lei vor primi românii care vor să demareze o afacere în 2017. Condiţia este să-şi fi înfiinţat firma după data de 31 ianuarie anul acesta şi să angajeze cel puţin două persoane pe o perioadă de minim trei ani.

Acestea sunt câteva dintre informaţiile oferite în cadrul conferinţei „Start-up Nation-Romania”, care a avut loc ieri, 7 martie, în Aula Magna a Universităţii Oradea. Au fost prezenţi: Constantin Bungău – rectorul Universităţii Oradea, Constantin Badea – directorul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor, Ioan Mintaş – prim-vicepreşedinte al CNIPMMR, Adrian Mlădinoiu – secretar de stat la Secretariatul general al Guvernului, Harry Ilan Laufer – secretar de stat, coordonator al sectorului IMM, Veronica Danciu – şefa OTIMMC Cluj-Napoca, Claudiu Pop – prefectul judeţului Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale, antreprenori şi viitori antreprenori.

Prezentarea programului

„Una dintre ţintele programului «Start-up-Nation» are ca scop combaterea efectereor negative în ceea ce priveşte plecarea tinerilor din România. Ne dorim ca majoritatea celor care termină facultăţi de business, şi nu numai, ca în momentul demarării programului să-şi poată depune proiectele, iar prin aceste business-uri de nivel mic să se dezvolte şi să avem o clasă de mijloc puternică”, a explicat Adrian Mlădinoiu în cuvântarea sa.

Cel care a explicat punct cu punct programul a fost Harry Illan Laufer. „Nu este un program care se adresează doar tinerilor. Poate aplica oricine, fără limită de vârstă. Într-adevăr, există nişte criterii prin care tinerii sunt favorizaţi sau avantajaţi. Vrem să încurajăm tinerii să se apropie de zona de antreprenoriat”, a precizat Harry Ilan Laufer.

Acesta a vorbit şi despre ultimele modificări aduse programului care se află în dezbatare publică până în 15 martie. Una dintre acestea se referă la cei care doresc să-şi deschidă o afacere şi angajează doar o singură persoană. În acest caz, grantul este de maxim 100.000 de lei.

Dintre obiectivele programului amintim: 10.000 de start-up-uri/an, circa 20.000 de locuri de muncă/an; dezvoltarea sectoarelor economice prioritare pentru ţară şi competitivitatea pe piaţa naţională şi internaţională a acestor start-up-uri.

Secretarul de stat coordonator al sectorului IMM-uri a punctat şi cheltuielile eligibile din cadrul programului. Este vorba despre echipamente, maşini, utilaje, aparate şi instrumente de măsură şi control, echipamente IT, mobilier, sisteme de protecţie, sisteme de economie a energiei, software, cursuri de antreprenoriat etc. „Cea mai importantă propunere din partea dumneavoastră este ca pentru societăţile nou înfiinţate care nu au TVA deductibil să fie o cheltuială eligibilă. Pentru acest lucru am primit foarte multe solicitări”, a anunţat Harry Ilan Laufer.

Proiectele vor putea fi depuse atât online cât şi la ghişeu. Nu se va merge pe varianta „primul sosit, primul servit”. „Luăm în calcul o perioadă de 30 de zile de selecţie. Vom alege primele 10.000 de start-up-uri în ordinea descrescătoare a punctajului, de la 100 la 50 de puncte”, a precizat secretarul de stat.

În cadrul conferinţei, acesta a prezentat şi informaţii despre punctaj. La domenii de activitate, cel mai mare punctaj va fi acordat pentru sectorul IT – 45 de puncte, urmat de producţie – 40 de puncte, servicii – 30 de puncte, comerţ şi alte activităţi – 25 de puncte.