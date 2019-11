A ales să salveze viața altora, chiar dacă la naștere mama lui l-a abandonat pe o șină de tren

„Acum învăț pentru rezidențiat ca să devin medic la Ploiești”, sunt vorbele lui Valentin Perduș care a mai mărturisit că vorbește pentru prima dată în fața unui public atât de numeros.

Valentin Perduș nu a avut întotdeauna un orizont atât de frumos. I-au trebuit 37 de ani să ajungă până la a fi la un pas de a-și îndeplini un vis pe care atunci când îndrăznea să și-l enunțe cu voce tare era socotit nebun. El, copilul abandonat la doar câteva zile de viața pe o șină de tren, crescut în orfelinate, nu a încetat niciodată să lucreze la visul lui.

„Mama a făcut un gest urât, m-a lăsat pe linia de tren. Niște oameni au văzut gestul și m-au luat de acolo, m-au dus la o creșă, apoi la o casă de copii. Acolo a apărut o doamnă în halat alb, care a început să mă caute peste tot. Nu îmi dădeam seama ce se întâmplă, dar m-am gândit că e ceva special cu doamna aceasta. Mi-am spus că prea bine arată doamna aceea și trebuie să fac și eu ceva în acest scop”, a povestit absolventul Facultății de Medicină din Oradea.

Drumul spre visul său a trecut prin mai multe case de copii din Prahova, din Ploiești, Băicoi, Bușteni, în acest din urmă orfelinat petrecându-și perioada dintre 6 și 18 ani. Valentin se consideră norocos că a ajuns în casele de copii unde a avut parte și de abuzuri, unde a avut parte de scene în care alți copii au murit. Spune că dacă ajungea la bunici nu era azi pe punctul de a-și urma visul. Chiar dacă în momentul în care a părăsit casa de copii avea doar o diplomă de 8 clase și „nu știam unde e orizontul”.

„Mulți dintre cei 550 de copii cu care am trăit zi de zi și am împărțit totul în orfelinatul din Bușteni s-au pierdut”, spune Valentin.

Cu ajutorul ziarului Prahova, Valentin care striga oricui voia să-l audă că el vrea să învețe, a reușit să fie integrat în sistemul de învățământ, a făcut cursuri de ucenici, școală profesională. A învățat să fie bucătar, mecanic auto, într-un sistem care din lipsă de elevi l-a făcut să repete clasa a II-a, clasa a IV-a , iar la 18 ani l-a aruncat în stradă.

Ziariştii au luat legătura cu toate instituţiile care îl puteau ajuta, l-au înscris la o şcoală de ucenici pentru confecţioneri de încălţăminte, i s-a făcut loc la un internat şcolar, ziariştii l-au ajutat cu bani, haine şi încălţăminte. A terminat cu greu cei doi ani pentru că nu era ceea ce visa.

„Mă chinuiam, dar am făcut şcoala. Iar când am terminat-o, am ajuns din nou de unde am plecat, în stradă”, și-a amintit Valentin.