A III-a ediţie a proiectului „Oradea donează o pâine”, la final

„Dorința de a încerca să facem bine, de a oferi o pâine celor care au nevoie, ne-a animat și la această ediție. Am fost impresionați de numărul tot mai mare de orădeni – tineri și copii, care au dăruit cu drag. Dărnicia nu a pierit din sufletele oamenilor, ea există și se manifestă cu tot mai multă putere”, a spus Lăcrimioara Şipoş, unul dintre coordonatorii campaniei.

Timp de două ore orădenii au donat, iar cei care au avut nevoie s-au servit din coşul cu pâini. La final, au rămas 250 de pâini, care au fost duse la Căminul Felix din Sântandrei.

Marcel Filip, directorul Fundaţiei Căminul Felix, i-a întâmpinat pe membrii echipei „Oradea donează o pâine” şi i-a condus spre căsuţa coordonată de Maria şi Dani Gligor – cei care au dorit să-i înconjoare cu iubire pe copiii abandonaţi sau orfani.

Cu toţii au vorbit despre nevoile care se manifestă zilnic în viaţa copiilor orfani sau abandonaţi. Totodată, ei le-au mulţumit celor care îşi deschid inima şi sprijină Căminul Felix.

Căminul Felix a fost fondat în 1990 de Linda şi Lars Hörnberg. Acesta încearcă să acopere nevoilor copiilor orfani sau abandonați din România.

„Aducem copiii împreună cu o mamă și un tată, care sunt chemați să îi îngrijească pe acești copii ca pe ai lor. Acesta este un model fezabil de îngrijire și se dovedește a da rezultate maxime, oferind sprijin în dezvoltarea psihoemoțională și în același timp oferindu-le un viitor”, a spus Marcel Filip, cel care conduce Fundaţia Căminul Felix de 25 de ani.

Acesta s-a arătat mândru de realizările fiecărui copil care a trecut prin Căminul Felix.

„Am rămas surprinşi să descoperim că, la împlinirea vârstei de 18 ani, copiii nu sunt lăsați fără ajutor, ei sunt sprijiniți în continuare. Domnul director a primit cu bucurie mâna întinsă de orădenii darnici, pâinile dăruite de oameni cu suflet, spunând că orice ajutor e binevenit. Mulțumim, pe această cale, voluntarilor, adulților și copiilor care au donat, precum și tuturor celor implicați în această frumoasă acțiune”, a spus Lăcrimioara Şipoş.

„Cântecul speranţei”

În prezent, în Căminul Felix sunt crescuți și îngrijiți 150 de copii, în 10 case – în Sântandrei, și alte 6, în Sânmartin. Totodată, alţi 50 de copii, care au părăsit căminul, sunt în grija Fundaţiei Căminul Felix.

Cei doi „părinţi” le-au împărtășit tinerilor voluntari câteva impresii și sentimente trăite de ei, alături de aceşti copii.

„Căminul Felix este un loc unde se aude Cântecul Speranţei. Noi credem că aşa l-au numit Linda şi Lars – părinţii fondatori. Ei au cules copii şi le-au ales cel mai frumos cântec. Şi pentru că nu-i îndeajuns să vrei să faci binele, trebuie să-l faci şi bine, pentru a instrumenta cântecul acesta cu eficienţă.

Unele mâini au ales să mângâie duios creştetul copilaşilor luaţi în primire aici, iar când este nevoie îi îmbrăţişează cu toată dăruirea. Altă dată, mâinile plămădesc cu răbdare aluat, spre marele deliciu al copiilor, numără atent degeţelele la matematică, orientează cu grijă creionul pe hârtie sau împletesc cu drag codiţe cu fundiţe.

Alte mâini aşază pe masă lapte proaspăt în fiecare dimineață, iar altele dirijează cu mare responsabilitate şi dedicare întregul cântec. Întreaga echipă e o adevarată orchestră. Melodia e aceeaşi, e Cântecul Speranţei pentru aceşti copii. Noi am auzit acest cântec din depărtare şi am venit aici. Instrumentul la care am ales noi să cântăm este dragostea necondiţionată pe care vrem să le-o oferim copiilor noştri în fiecare zi. Păşim în fiecare nouă zi cu credinţă, animaţi de Cântecul Speranţei și cu inima plină de dragoste”, au spus Maria şi Dani Gligor.

Au donat o pâine

Peste 80 de elevi de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Oradea s-au alăturat campaniei „Oradea donează o pâine”.

Elevii, coordonaţi de prof. Simona Bunta, prof. Istvanovici Carla, prof. Simona Vancea şi prof. Stela Tăut, s-au prezentat la punctul de colectare Oradea Plaza pentru a dona pâinile cumpărate pentru cei care au nevoie de ele.