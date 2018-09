„Arbitrul central a influențat rezultatul”

„Nu sunt prea multe de spus după un eșec pe teren propriu. Trebuie analizată foarte bine situația. Am început jocul foarte bine, am și avut două situații mari de a înscrie, consider și că am avut două penalty-uri neacordate și apreciez că arbitrul a influențat rezultatul. Nu spun că victoria UTA-ei e nemeritată și-i felicit pe această cale pe arădeni, dar trebuie să trag un semnal de alarmă. Nu caut scuze, jocul nostru a suferit în unele momente. Niciodată nu am criticat arbitrajul, niciodată nu am vorbit despre arbitri, doar că trebuie să remarc că un asemenea arbitraj e strigător la cer”, a spus Lupuţ, nemulţumit şi de largheţea cu care arbitrul Ovidiu Mazilu a împărţit cartonaşele galbene, considerând că Tânc a fost eliminat foarte uşor.

Lupuţ este convins că echipa îşi va reveni în meciurile următoare, iar prima ocazie este marţi în Cupa României cu Gloria Cermei în deplasare.

„Poate era echitabil un 0-0”

Antrenorul Ionuț Popa nu a fost mulțumit de felul cum a jucat UTA în acest joc:

Nu am făcut un joc prea grozav, dar până la urmă rezultatul rămâne pentru că la două-trei zile după meci nimeni nu își mai aduce aminte cât de bine ai jucat. M-au surprins neplăcut alegerile făcute de unii jucători în momente decisive. Am întâlnit o echipă ce mi-a plăcut. Au fost agresivi în sensul bun al cuvântului, primii la minge, iar după aspectul jocului, poate era echitabil un 0-0. Diferența s-a făcut când s-a jucat cu garda jos, fiecare a căutat victoria, iar noi am știut să profităm. Legăm două victorii în deplasare, fără gol primit”. Fostul tehnician al FC Bihor a dezvăluit că situaţia financiară nu este prea roză la „Bătrâna doamnă”. „Aradul manifestă dezinteres faţă de echipă, neavând un investitor privat. Ne chinuim să scoatem un salar, să mai dăm o primă de joc. Noi avem primă de 150 de lei pe punct acasă şi 250 de lei în deplasare şi numai noi ştim ce greu adunăm aceşti bani”.