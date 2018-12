A noua înfrângere în deplasare

Bănăţenii şi-au continuat seria rezultatelor pozitive şi au învins cu 2-0, cu câte un gol marcat în fiecare repriză. „Luceferii” au avut prima şansă mare de gol în minutul 17 când Paraschiv a scăpat pe contraatac dar a şutat puternic în transversală.

Luduşan a mai avut un şut bun de la 15 metri respins de Păduraru în corner (23), după care gazdele au deschis scorul. Toma a executat un corner, B. Străuţ a reluat mingea în bară, de unde a revenit la Bădăuţă, care a marcat din trei metri (1-0).

După pauză, antrenorul Cristian Lupuţ a încercat să împrospăteze ofensiva prin introducerea lui Sg. Pop, Ţîră şi C. Roşu, dar cei care au marcat au fost tot bănăţenii pe fondul unei dominări teritoriale. Apărarea bihoreană a mai cedat după un corner, în urma căruia mingea a ricoşat la Hecsko, care a şutat din 8 metri în stânga lui Moga (2-0). Finalul a fost pe contre, dar ocaziile clare le-au aparţinut tot gazdelor prin Mansour (83) şi Dumiter (90+3).

Luceafărul Oradea încheie sezonul de toamnă-iarnă pe locul 14, deasupra liniei de retrogradare, cu 23 de puncte dintre care 21 obţinute pe teren propriu.

CASETA TEHNICĂ

RIPENSIA TIMIŞOARA – LUCEAFĂRUL 2-0 (1-0)

Stadion: Ciarda Roşie. Teren denivelat şi moale. Spectatori: 80

Au marcat: Bădăuţă 26, Hecsko 78

Ripensia: Păduraru – Ad. Popa, Străuţ, Hecsko, C. Toma (cpt.) – Burdeţ, Anghelina – Monea, Zaluschi (77 Apro), A. Dumiter – Bădăuţă (82 Al. Popovici). Antrenor: Alexandru Pelici

Luceafărul: Moga – Preoteasa (68 C. Roşu), Cr. Oros (cpt.), Al. Băican, Moihedja – Mitrică, Prejmerean, Chiorean, Al. Dulca (46 Sg. Pop) – Luduşan, G. Paraschiv (53 C. Ţîră). Antrenor: Cristian Lupuţ

Arbitri: Dorin Petru Voina (Reşiţa) – Bogdan Ioan Dragoş, Constantin Mihai Cantemir (ambii din Făgăraş).

Observatori FRF: Ion Negoescu (Târgovişte), George Constantinescu (Slatina)