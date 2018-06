Absolvenții de clasa a VIII-a susțin Evaluarea Națională

Ei susțin astăzi prima probă – Limba și literatura română, din cadrul Evaluării Naționale. Adolescenții spun că s-au pregătit pentru acest examen tot anul. Aceștia speră ca subiectele să fie ușoare și să intre la liceele la care visează.

„Am emoții forte mari. Mă simt pregătit, pentru că am învățat tot anul. Sper totuși să nu fiu dezamăgit de subiectele pe care le vom primi. Îmi doresc să fie ușor, să știu pentru ca să obțin nota necesară intrării la Colegiul Eminescu. Voi opta pentru profilul filologie bilingv”, a declarat unul dintre elevi.

Probele au început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, au fost distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

„Avem nouă săli de examen. Ne-a fost arondată și Școala Gimnazială «Benedek Elek» din Cetariu. 126 de elevi sunt ai școlii nostre și ai structurii «Ioan Bogdan», 13 sunt ai școlii despre care am spus. Am pregătit sălile, am afișat condițiile din metodologie de care trebuie să țină seama pentru a nu intra în condiții de ilegalitate elevii. Le-am pregătit apă pe parcursul desfășurării examenului. Este asigurată și asistența medicală de către asistenta și medicul școlii.

Profesorii asistenți au fost instruiți, au semnat procesele verbale de instruire. Elevii au fort pregătiți de către diriginți în legătură cu felul în care se desfășoară examenul. Am desfășurat, de asemenea, simularea națională și cea pe școală și nu au fost incidente. Ei, practic, sunt obișnuiți cu timpul de lucru, cu felul de a redacta lucrarea și cu toate condițiile de examen. Consider că sunt pregătiți elevii și că nu vor fi probleme. Le dorim succes”, a spus prof. Alina Șaita, directorul Școlii nr. 11.

Măsuri

Elevilor nu le-a fost permisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, penare etc. Candidații au fost obligați să-și lase aceste obiecte în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop.

Candidații au voie în sălile de examen doar cu un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziție și o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Astfel, numărul TELVERDE 0800801100 va fi disponibil în perioada 11-14 iunie, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri, 15 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul acestui examen are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

Examenul va continua miercuri, 13 iunie, cu proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, elevii susțin proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 – 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.