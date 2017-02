Acţionează pentru salvarea ariei naturale a pârâului Peţa

Elevii de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” au organizat la finele săptămânii trecute un vernisaj de expoziție de fotografie documentar la sediul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Bihor.

Fotografiile au vizat flora, fauna și biodinamica cursurilor de apă de pe pârâul Peța și a râului Crișul Repede.

„Acțiunea noastră se încadrează în spiritul celorlalte acțiuni pe care le-am derulat în cadrul proiectului . Prima acțiune a fost cu tentă științifică, iar împreună cu elevii am determinat parametrii fizico-chimici ai apelor Pârâului Peța. A doua acțiune a fost una cu caracter dinamic și a constat într-o procesiune a Peței. Am dorit să ne arătăm mâhnirea de moartea rezervației naturale de la Lacul cu Nuferi, motiv pentru care am însoțit pârâul de-a lungul albiei printr-o procesiune. În ce privește a treia acțiune, a fost o reflectare artistică a aspectelor legate de Peța, prin desene și fotografii și discursuri ale elvilor care s-a făcut în cadrul liceului. A patra acțiune este una ce s-a materializat printr-un fotoreportaj, o expoziție colectivă de fotografii cu caracter documentar privind biodinamica cursurilor de apă din Oradea”, a precizat Mirela Ardelean, profesor de chimie la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” și îndrumătoarea micilor ecologiști.

Pe parcursul mai multor ani s-a observat prezența unor păsări exotice, atât pe cursul pârâului Peța, cât și pe cel al râului Crișul Repede. Elevii au primit o explicație privind prezența păsărilor exotice pe cursul celor două ape din partea ornitologul Nagy Attila, de la grupul Milvus. Acesta a vorbit despre proveniența păsărilor respective, ce fel de păsări sunt și de ce ele se perindă de câțiva ani încoace pe cursul Peței și a Crișului Repede.

Cei 30 de elevi ecologiști angrenați în proiect au promis că vor rămâne străjeri ai pârâului Peța, și vor continua acțiunile ecologice urmând calea științifică și făcând în continuare regulat analize ale apei din pârâul Peța.

La final elevii ecologiști au primit fiecare câteo diplomă din partea APM Bihor.