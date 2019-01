Acuză DNA Oradea de poliţie politică

Într-o postare pe pagina sa, judecătoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, a arătat că discuțiile dintre procurorii DNA Oradea (apărute într-o înregistrare audio devenită publică) demonstrează că aceștia acționau premeditat abuziv pentru a-i „liniști” pe judecătorii imparţiali care le cenzurau dosarele.

„Orice persoană de bună-credință nu poate fi decât îngrozită ascultând discuțiile de la întâlnirea de taină dintre procurorii DNA Oradea, în care aceștia puneau la cale «liniștirea», prin dosare penale măsluite, a unor judecători incomozi de la Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea.

«Procuror Man Ciprian: Dacă începi urmărirea față de ăstea două judecătoare, îi trimite Adi în judecată pe ăia trei, o să mai intre frica…

Procuror Ardelean Cristian: Se mai liniștesc, da! Sută la sută.

Alt procuror: Deci nu…, deci…

Procuror Ardelean Cristian: Măi, și dacă nu se liniștesc, măcar dacă tot o fac, să le dăm motive să (neinteligibil), nu așa, că ei consideră…», se aud vocile procurorilor în respectiva înregistrare.

Din acea discuție apărută în spațiul public, ce nu a fost contestată până în prezent de către procurorii DNA, ale căror voci se aud în înregistrare, rezultă clar intenția premeditată a acestora ca, prin dosarele penale pe care le făceau judecătorilor, să manipuleze actul de justiție”, a scris Florica Roman.

Intimidare

Potrivit acesteia, în situația unor judecători liberi, imparțiali, deci incomozi, care le luau la citit cu atenție dosarele, procurorii DNA le făceau dosare penale pentru a-i scoate din complete pe motiv de „incompatibilitate”.

„Având dosar penal la DNA, judecătorul de penal care judeca alte cauze de la DNA era forțat să se abțină sau era recuzat. În felul acesta, procurorii DNA «filtrau» judecătorii care le intrau în cauze, asigurându-se că în dosarele lor intră judecători pe care-i considerau că le erau favorabili. O strategie similară a folosit și cu mine procurorul DNA – Ciprian Man. Altor judecători «neascultători» de la Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea le făceau dosare penale pentru a-i da «de exemplu» colegilor, în scopul de a-i «liniști» și «disciplina» pe ceilalți judecători, în care «să intre frica»”, a mai arătat judecătoarea.

În opinia sa, intenția premeditată a acestor procurori DNA era terorizarea judecătorilor prin dosare penale cu scopul explicit declarat de a-i influența pe toți judecătorii care, de frică, să dea doar soluții favorabile DNA.

Poliție politică

„Fără a le încălca vreo prezumție procurorilor ale căror voci se aud în înregistrare, atât complotul pe care l-au pus la cale, cât și mijloacele abuzive pe care le foloseau pentru a-i disciplina pe judecătorii incomozi de la Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea, sunt dovedite atât de acțiunile lor anterioare acelei discuții, cât și ulterioare aceleia. Eu însămi, în calitate de judecător la Curtea de Apel Oradea, am fost vătămată de acțiunile lor abuzive, constatate ca atare de Înalta Curte de Casație și Justiție. Această înregistrare este dovada deplină a modului în care, cel puțin la Oradea, procurorii DNA și-au desfășurat activitatea: abuziv, prin încălcarea grosolană și arogantă a legii, într-un mod de-a dreptul stalinist”, a mai scris Florica Roman, precizând că toate aceste acțiuni abuzive le-au făcut în numele unei instituții publice și în baza unei puteri publice cu care au fost învestiți.

„După toate standardele, ceea ce au făcut procurorii DNA Oradea este poliție politică în toată regula. Înregistrarea confirmă susținerile din ieșirile publice pe care le-am avut și eu, începând cu anul 2014 când, împreună cu alți trei judecători de la Curtea de Apel Oradea și Tribunalul Bihor, am fost cercetați penal exact cu astfel de metode staliniste, am fost trimiși în judecată, suspendați din funcție aproape doi ani, dosarul fiind restituit la DNA, ca în final, în anul 2017, dosarul să fie clasat chiar de către DNA și Parchetul General, pentru că faptele nu au existat.

Pe parcursul anchetei, în perioada 2012-2014, fiind noi înșine vătămați de acțiunile abuzive ale procurorilor DNA Oradea, am făcut solicitări repetate la DNA Central de preluare a dosarului ori cereri de recuzare, reclamând comportamentul abuziv și revanșard al procurorilor, cereri care ne-au fost respinse fără nicio motivare ori analiză pe fond a celor precizate în cereri.

Personal, m-am dus, în anul 2014, la sediul DNA București și am cerut audiență la fostul procuror-șef DNA Laura Codruța Kovesi, pentru a-i spune despre situația de la DNA Oradea și despre abuzurile care au loc aici, sub patronajul procurorului Ciprian Man. Aceasta nu m-a primit în audiență, iar cei de la DNA central mi-au spus să fac cerere scrisă, lucru pe care l-am făcut, însă după două zile am primit acasă răspuns că mi s-a respins cererea de audiență.

DNA central a admis cererea noastră de preluare a dosarului de la Oradea abia în luna mai 2016, și doar după ce ÎCCJ a restituit dosarul la DNA pentru refacerea urmăririi penale ca urmare a constatării unor grave vicii de procedură și încălcări ale drepturilor noastre procesuale de către procurorii DNA Oradea.

Cu toate că în dosarul penal în care, în 2014, am fost 4 judecători trimiși în judecată, iar ulterior a fost restituit la parchet în 2016, instanțele de judecată au constatat definitiv încălcări foarte grave ale legii (de la încălcarea secretului deliberării și a dreptului la apărare, până la trimiterea în judecată pentru fapte care nici măcar nu erau descrise. Eu am fost acuzată, de exemplu, că aș fi luat mită «o sumă nedeterminată»), absolut niciun procuror DNA Oradea nu a fost tras la răspundere, nici măcar disciplinară, motiv pentru care, iată, aceștia și-au continuat și în 2018 activitatea de hărțuire și «înfricare» a judecătorilor, cu scopul de a-i «liniști».

Acești procurori DNA și-au continuat nestingheriți activitatea de represiune, călcând în picioare toate prevederile legale privind independența justiției, în disprețul total al dreptului cetățenilor la o justiție independentă, înfăptuită de judecători liberi de orice presiuni și influențe.

Procurori pensionari din zona Bihorului spun că până și procuratura comunistă din anii ’70-80 era mai profesionistă, fiind cu mult mai mult respect faţă de lege şi mai umană decât ce au demonstrat că sunt capabili procurorii de la DNA Oradea în ultimii ani”, a mai adăugat Florica Roman.

Verificări de formă

Judecătoarea a mai arătat că toate aceste abuzuri au fost reclamate autorităţilor centrale competente, de foarte multe persoane vătămate de acţiunile procurorilor anticorupţie orădeni, însă nimeni nu a făcut nimic, ani de zile, pentru a verifica în ce măsură plângerile sunt fondate şi pentru a dispune – dacă se impunea – măsuri în consecinţă. Mai mult, judecătoarea de la Curtea de Apel Oradea acuză că toate controlalele şi verificările Inspecţiei Judiciare la DNA Oradea au fost doar de formă, iar cererile făcute structurii centrale a DNA de cei anchetaţi – fie de preluare a dosarelor, fie de recuzare a unor procurori, au fost respinse „de pe scaun”, fără vreo motivare, de către procurorii şefi ai DNA central. În opinia sa, dacă abuzurile ar fi fost stopate din faşă, nu s-ar fi ajuns aici.

„Genul acesta de interferenţă şi influenţare a justiţiei este cea mai perfidă şi diabolică formă de corupţie, deoarece compromite fiecare act de justiţie, stârnind neîncredere şi îndoială atât în activitatea tuturor procurorilor, cât şi în cea a judecătorilor.

Pe scurt, după ce ascultă înregistrarea, orice român ajuns în judecată înţelege acum că, dacă are noroc şi ajunge în faţa unor judecători curajoşi, care ignoră şi înfruntă presiunile şi «exemplele» date de DNA, are parte de judecată dreaptă. Altfel, dacă are ghinion să ajungă fie la complete «agreate» de procurorii DNA, fie la complete de judecători fricoşi, conformişti, care se vor autocenzura şi vor merge cu valul, atunci Dumnezeu cu mila. O astfel de justiţie este monstruoasă şi înfricoşătoare!”, a mai punctat Roman.

Anchetă la DNA Oradea Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție au început, pe 4 ianuarie, urmărirea penală față de câțiva procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea. Dosarul penal, având ca obiect conținutul unor convorbiri dintr-o înregistrare audio ... Citește articolul

Consiliul Superior al Magistraturii: ,,Dosare ticluite și presiune asupra judecătorilor“. Procurorii anticorupție orădeni, la audieri Consiliul Superior al Magistraturii, îngrijorat de practicile de intimidare și de presiune asupra judecătorilor prin ticluirea de dosare penale. Procurorii DNA Oradea au fost chemați la audieri, la Parchetul General. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) spune că ... Citește articolul