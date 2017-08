Acuzat că ar fi pervers pe nedrept

În prima zi a lunii august, o tânără a reclamat în mediul online comportamentul unui bărbat și cerea ajutorul comunității online, pentru a putea depune o plângere la poliție.

„Astăzi (1 august) la ora 12:30 aceasta persoană a simțit canicula mai tare și a descis să-mi arate organul genital în timp ce alergam pe malul Crișului vis a vis de Col Tehnic M. Viteazul pe Splaiul Crișanei. Dacă o cunoaște cineva, va rog sa ma anunțați ca să depun o plângere la poliție”, a scris Delia Ana pe grupul de pe Oradea Suntem Noi de pe Facebook.

A vrut să urineze

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, spune că din cauza hidratării excesive nu a mai rezistat și a vrut să urineze. „Eu eram în drum spre spital la soția mea, având o urgență și nefiind nici un WC public in zonă, am coborât pe faleză, crezând că e un loc mai retras, și am intenționat (dar nu am reușit) să-mi satisfac necesitățile fiziologice (nu mă mai puteam ține, datorită hidratării excesive)”, a specificat Florian pentru Bihon.ro.

În legătură cu femeia care l-a reclamat, acesta susține că nu a văzut-o decât când a fost prea târziu. „Pentru că vorbeam la telefon cu soția mea și soarele îmi bătea în ochi, nu am observat la timp acea cetățeană, care alerga din sens invers, până în momentul când aceasta a început să îmi facă poze; apoi m-am rușinat și am plecat repede de acolo, fără să am nici o treabă cu nimeni”, mai precizează Florian.

Susținut și de soție

Totodată, acesta spune că nu a avut nicio secundă intenția să îi arate organul genital tinerei. „Îmi iubesc soția, suntem o familie de creștini ortodocși cu frică de Dumnezeu”. Florian este susținut și de soția sa, care este convinsă că soțul ei nu ar fi făcut un asemenea gest și condamnă atitudinea orădencei Delia Ana, cea care a lansat acuzațiile în mediul online.

„Referitor la cei cu comportament deplasat, vă asigur că soțul meu nu face parte din acea categorie de oameni, care își merită pedeapsa pe bune. Într-adevăr în lumea asta sunt tot felul de oameni. În urmă cu câțiva ani, chiar eu am trecut printr-un incident cu adevărat de speriat în parcul 1 Decembrie, dar vă spun sincer că eu am fugit de acolo, nu să mai stau să fac poze într-o situație de genul.

Merită condamnați și judecați cei vinovați, nu cei presupuși doar de dragul unora, care vor să iasă în evidență cu prostia sau să-si atingă scopurile fără nici o probă elocventă”, a declarat soția lui Florian, pentru Bihon.ro.