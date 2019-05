Adolescent agresat de un câine de pază

Potrivit medicilor de la UPU Oradea, Baiatul, din Telechiu, a suferit cateva rani punctiforme la mana, picior si o ureche, dupa ce a fost prins cu dintii de un caine, in timp ce mergea sa-si vada tatal care are in grija niste oi, la Telechiu.

Dr. Hadrian Borcea, de la UPU SMURD Bihor, a transmis ca baiatului i s-a facut toaleta plagilor superficiale suferite.

Inainte sa fie lasat acasa, baiatul a fost trimis la sectia de infectioase a Spitalului Curteanu, pentru antititanos si eventuale alte tratamente de specialitate.