Adversari puternici pentru CSM

Proaspăt calificată, CSM Digi Oradea şi-a aflat adversarele cu care se va duela în turul doi al Ligii Campionilor. Vicecampioana României a fost repartizată în Grupa C, alături de AN Brescia (vicecampioana Italiei), Lokomotiv Tbilisi (campioana Georgiei) şi CN Barcelona (locul 3 in Spania).

Turneul se va juca la Oradea, la Bazinul Olimpic, în 13-15 septembrie. Primele două echipe se califică mai departe în Liga Campionilor. „Nu prea aveam ce alege. Sunt echipe prea puternice în această fază a Ligii Campionilor. Brescia şi Barceloneta par favorite, dar suntem decişi să ne luptăm pentru şansa noastră. Brescia este o mai veche cunoştiinţă pentru noi, o echipă în faţa căreia pare că avem o misiune imposibilă. Barceloneta este o formaţie înţesată cu internaţionali spanioli, care s-a întârit în această vară.

Nu ştim prea multe despre Lokomotiv Tbilisi, care la prima vedere pare o echipă accesibilă, dar trebuie să tratăm meciul cu maximă seriozitate. Cu moralul bun după această calificare, sperăm să reuşim rezultatele dorite cu sprijinul suporterilor, având în vedere că vom juca acasă. Avem o echipă tânără, cu o medie de vârstă în jurul a 22 de ani şi e nevoie şi de răbdare”, ne-a declarat Dorin Costrăş, antrenorul CSM Digi Oradea.

Vicecampioana României va miza la acest turneu şi pe internaţionalul japonez Inaba.