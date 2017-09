„Am reluat totul de la zero”

Echipa de handbal feminin CSU Oradea continuă să se confrunte cu mari dificultăţi financiare, după retragerea sprijinului oferit timp de două sezoane de către CS Municipal. În lipsa unei finanţări corespunzătoare, marea majoritate a componentelor lotului au plecat la alte formaţii.

Antrenoarea Doina Ardelean nu-şi ascunde dezamăgirea pentru starea în care se află echipa. „S-a distrus tot ceea ce am clădit cu multă muncă şi efort timp de doi ani. Am rămas doar cu două jucătoare orădene, junioarele Ana Hercuţ şi Crina Pintea. Mai avem promisiuni de la câteva jucătoare că vor rămâne să ne ajute pentru o perioadă de timp, dar rămâne de văzut dacă acestea vor accepta să joace doar pentru indemnizaţia de efort pe care le-o putem oferi. Este mare păcat, pentru că echipa se afla pe un drum ascendent”, ne-a declarat Doina Ardelean.

Doar supravieţuirea

Antrenoarea CSU Oradea afirmă că echipa a ajuns din nou în situaţia în care s-a aflat în momentul înfiinţării. „Am fost nevoită să reiau totul de la zero, ca la început. Am completat lotul cu foste jucătoare de la vechiul nostru club, Romprest, pecum şi de la Tonic, dar este limpede că din punct de vedere valoric, vom fi mult sub nivelul din sezonul precedent. Şi asta în condiţiile în care majoritatea echipelor din seria noastră s-au întărit şi beneficiază de bugete substanţiale. Ne-am înscris în campionat, dar nu ştiu cât timp vom rezista. Nu putem avea alt obiectiv decît supravieţuirea”, spune Doina Ardelean.

Salvarea ar putea veni de la un eventual susţinător financiar sau de la sponsori dispuşi să investească în handbalul feminin orădean. „Este greu de înţeles, este revoltător faptul că handbalul feminin, unul dintre puţinele sporturi de echipă din ţara noastră care are rezultate, nu este sprijinit, ba dimpotrivă, este marginalizat în oraşul nostru. Noi vom face tot ce putem, dar nu este normal ceea ce se întâmplă. Am dovedit că putem lucra bine, că putem avea rezultate, dar în loc să fim susţinuţi în continuare, ni s-a tăiat finanţarea. Handbalul feminin nu este deloc respectat în Oradea”, a conchis Doina Ardelean.

În prima etapă din Seria B, programată la 16 septembrie, CSU Oradea va juca în deplasare cu ASC Corona 2010 Braşov.