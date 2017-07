Anatol Basarab organizează trei evenimente la Oradea: marsul feminității, lansare carte și conferinta

Astfel, oradenii suni invitati la 3 evenimente cu totul speciale.

Marsul feminitatii

Actiunea initiata in Brasov, ajunge la Oradea si continua apoi in alte orase ale tarii. Scopul acestui mars este de a scoate in evidenta, puterea magica a feminitatii. De aceea sunt invitate la o plimbare toate doamnele si domnisoarele, indiferent de varsta, singura conditie fiind sa poarte rochii lungi, de vara. Anatol spune ca feminitatea este o stare interioara, care se manifesta in exterior.

Intalnirea va avea loc sambata, 29 iulie, orele 19 in Piata Unirii, la Statuia lui Mihai Viteazul. De acolo, pe sunet de vioara se porneste intr-o plimbare deosebita.



Lansare de carte “Numerologia in viata fiecaruia”

In urma succesului inregistrat la lansarea primei editii a cartii “Numerologia in viata fiecaruia”, lansata in anul 1999, autorul a sustinut numeroase conferinte si cursuri de formare in domeniu. In urma multumirilor si cererilor cititorilor, Anator lanseaza o noua versiune a cartii.

Astfel, duminica, 30 iulie, de la orele 12 la Double Tree by Hilton, va avea loc lansarea cartii “Numerologia in viata fiecaruia”.

Autorul afirma ca, numerologia in viata fiecaruia, o foaie de hartie si un creion in fata, iti pot schimba viata din temelie.

Conferinta “Cum ne indeplinim destinul? Cifra destinului”

Al treilea eveniment sustinut de Anatol in Oradea este o conferinta extrem de importanta, pentru oricine se intereseaza de menirea, destinul si bunastrea sa.

Aici vei afla ca destinul iti este scris in cifre si vei invata, cum sa lucrezi corect cu cifrele tale, deoarece capitolul “destinul”, este extrem de important pentru oricine.Conferinta va avea loc Duminica, 30 iulie, de la orele 14, la Double Tree by Hilton.

Pentru participarea la conferinta se fac inscrieri in prealabil la telefon: 0740 823 104 (Mihaela Motas). Locurile sunt limitate.

Despre Anatol Basarab

Anatol Basarab este de profesie psiholog si numerolog, cu studii aprofundate in parapsihologie. Nascut in Republica Moldova, a fost de mic pasionat de stiinta numerologiei, incepand sa studieze inca de la varsta de 12 ani.

De asemenea, pasionat fiind de stiintele spirituale, a studiat Medicina Populara la Academia Secenov din Moscova, obtinand calificare pentru domenii precum cristaloterapia, fitoterapia, cromoterapia si meloterapia.

Insetat de cunoastere si acumularea informatiilor din diferite domenii, a studiat bioenergetica, diagnostica si terapia prin metode netraditionale la Asociatia Republicana Stiinta din Chisinau, mai tarziu devenind membru fondator al organizatiei “Omul Viitorului”.

Tot in Chisinau continua studiile in psihologie, pana isi muta domiciliul in Romania, finalizand astfel licenta si masteratul in specializarea Psihologie si Pedagogie, in cadrul facultatii Spiru Haret din Bucuresti.

Astazi, este membru al OSHO Academy of Initiation din India, fiind cunoscut sub numele de Swami Nirdosh Atikant.

Nevoia de a-si ajuta semenii si de a le impartasi cunostintele, l-au indemnat sa treaca pe hartie propria cunoastere, publicandu-si prima carte in anul 1998, sub numele “Proprietarul Galaxiei”. Succesul acesteia a fost continuata de “Numerologia in viata fiecaruia”, in anul 1999 ,”Viata care ne traieste” publicata in 2009 si editia re-editata “Viata care ne traieste”, care urmeaza sa se lanseze si in Oradea.