Angajament municipal pentru centura Bihariei

Cu gândul la efectele pe care le-ar putea avea Autostrada Transilvania pentru comuna Biharia și implicit Oradea, primarul Ilie Bolojan și primărița comunei Biharia, Nagy Gizella, au bătut palma pe proiectul unei centuri ocolitoare a comunei vecine.

În prezent, DN 19 Oradea – Satu Mare care traversează comuna, nu este nici pe departe cel mai aglomerat dintre drumurile care dau în Oradea, traficul cel mai intens este pe DN1 Cluj – Oradea. La sfârșit de săptămână, cel puțin, sunt frecvente dopurile rutiere între Aleșd și Oradea.

Totuși, Nagy Gizella, primărița Bihariei este prima din Zona Metropolitană care și-a negociat și obținut de la primarul Oradiei, Ilie Bolojan, angajamentul implicării financiare a orașului în construirea unei centuri ocolitoare a comunei care să scoată traficul greu dintre case. Au motivat necesitatea investiției prin faptul că, oferind traficului greu o alternativă, viața cetățenilor din comună va deveni mai sigură și mai liniștită. În absența acestei alternative, cu inaugurarea autostrăzii Transilvania, viața celor din Biharia ar deveni un calvar, apreciază cei doi edili.

Târg

Colaborarea celor doi primari pe tema infrastructurii rutiere a început cu proiectul drumului de legătură dintre centura Oradea și autostrada Transilvania. Proiectul inițial prevederea ieșirea Oradiei la autostradă prin Biharia dar primarul Bolojan a făcut demersuri pentru realizarea unei conexiuni directe. Totuși, pentru acest nou nod de legătură și un centru de servicii a fost nevoie de exproprierea de terenuri din Biharia, chestiune de care s-a ocupat primărița și consiliul local al comunei. Oradea a virat doar banii necesari, prin intermediul Zonei Metropolitane Oradea.

„Am aprobat indicatorii pentru actualizare SF-ului drumului de legatură de la centura Oradea la A3, iar zilele trecute am predat CNAIR documentația actualizată, urmând o perioadă de verificări. Dacă toate lucrurile vor fi în bună regulă, atunci acest proiect foarte important pentru orașul Oradea și pentru întreaga Zonă Metropolitană, urmează să parcurgă procedura de avizare standard: comisii tehnico-economice ale Ministerului Transporturilor/CNAIR, comisia interministerială și aprobarea indicatorilor prin Hotărâre de Guvern.

În perioada următoare, după finalizarea acestor măsuri administrative, se va porni și procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de racordare la A3. Sper ca anul viitor, odată cu începerea lucrărilor la autostrada Transilvania, să înceapă și această lucrare pentru legătura nodului rutier Oradea, în așa fel încât să se finalizeze în paralel, și circulația în zonă să fie mult ușurată”, a spus Bolojan.

Mai mult

Primărița Nagy de la Biharia a spus că a obținut angajamentul implicării în centura ocolitoare a comunei, de la ZMO și de la primarul Bolojan, în contextul colaborării pentru expropriere.

„Din partea Consiliului Local Biharia am avut o înțelegere și o colaborare cu Zona Metropolitană și Primăria Oradea. Toate Hotărârile de Consiliu Local în acest sens au trecut de la bun început și ne-am bucurat că într-adevăr cineva vine să ne ajute și vrea să ne ușureze un pic viața”, a spus doamna primar Nagy Gizella.

Comuna e traversată de 4 km din DN19 pe o lungime de 4 kilometri, cu traficul greu și cu zgomotul și disconfortul aferente.

Centura comunală

„DN 19 reprezintă și calea de acces către viitorul nod rutier Biharia al autostrăzii Transilvania, ceea ce va genera congestii majore de trafic pe ruta actuală care traversează localitatea Biharia. La aceasta se adaugă si traficul rezultat de pe relația DN 19E spre DN 19, din directia localiăților Sălard, Chiribiș și Marghita”, transmite Primăria.

Drumul propus are peste 5,5 km, cu punctul de intrare și ieșire a centurii în DN 19 Oradea – Satu Mare. Va ocoli localitatea Biharia prin partea sa estică, pe un traseu parțial paralel cu traseul drumului național DN 19, pe direcția nord – sud. Se va prevedea o platformă de drum de cel puțin 10,00 m, cu benzi de încadrare de minim 75 cm. Lățimea benzilor de circulație va fi de de 7,00m (2 x 3,50 m).

Terenurile care vor fi expropriate sunt situate exclusiv în extravilanul comunei.

„Acest drum de două benzi îl estimăm la o valoare de aproximativ 5 milioane de euro, plus TVA, la care se vor adăuga sumele necesare exproprierii terenurilor. Estimăm că am putea crește valoarea cu încă 10% pentru a expropria toți proprietarii. Vom căuta o formulă de finanțare din bani europeni în cursul anului următor sau din alte finanțări, de exemplu în parteneriat cu Compania de Drumuri. În cazul în care nici una dintre aceste variante nu va fi fezabilă, am convenit cu doamna primar ca din anul 2020 cel mai târziu, cu susținere din bugetele celor două localități, deci din bugetele locale, să realizăm din surse proprii, după modelul Oradea – Sîntandrei, această centură a comunei Biharia, în așa fel încât de la data începerii lucrărilor în maximum un an de zile această lucrare să fie finalizată”, a spus Bolojan.

Conform celui mai optimist scenariu, până la sfârșitul acestui an va fi gata studiul de fezabilitate, care va trebui aprobat de două consilii locale ale Bihariei și Oradiei și în Comitetul Director al Zonei Metropolitane.

Drumul e gândit pentru trafic greu, cu limita de viteză reglementată la 70km/oră.

Interesul Oradiei

Primarul justifică implicarea financiară a Oradiei în centura rutieră a comunei vecine prin argumente de mobilitate a forței de muncă.

„Este nevoie să creștem bazinele de recrutare din comunele limitrofe, iar noi avem și un interes strategic ca oamenii să ajungă cât mai facil în Oradea, pentru că în acest fel vom găsi forță de muncă. În situația în care realizăm această centură ocolitoare a localității Biharia, în mod cert traficul se va împărți între cele 2 axe de conectivitate: mașinile mici vor trece în continuare prin localitate, iar traficul de tranzit și mașinile mari vor folosi această centură ocolitoare și toată lumea va avea de câștigat”, a adăugat el.

Cu pistă velo

Traseul drumului va fi însoțit de o pistă de biciclete cu două sensuri de mers, cu lățimea de 3,00 m, scoasă în afara platformei drumului.

Pe toată lungimea sa drumul ar urma să fie iluminat printr-o rețea cu becuri LED. Stâlpii vor fi dotați cu câte două console și două corpuri de iluminat: un corp pentru iluminarea drumului și un corp pentru iluminarea pistei de biciclete.