Antonia Lestyán: make-up artist la o vârstă fragedă

„Da, am 18 ani și da, știu că este oarecum ciudat să spun că sunt make-up artist la vârsta asta, dar, sincer, întotdeauna mi-a plăcut să îmi depășesc limitele și să mă fac remarcată prin lucruri pozitive. Când vine vorba de cariera mea, povestea ce stă în spatele a ceea ce sunt eu astăzi este una lungă, dar cu un final fericit. Totul a început din copilărie, când m-am remarcat ca fiind dedicată artelor: desenez de la 5 ani, cânt la chitară, scriu, am practicat dansul sportiv”, se prezintă tânăra.

Antonia se declară şi „amatoare de «partea reală» a vieții, fapt susținut și în prezent de dorința mea de a studia medicina”. Pasiunea Antoniei pentru un look perfect se datorează mamei ei, care a crescut-o cu ideea că orice femeie care se respectă trebuie să aibă grijă, în primul rând, de pielea sa și, implicit, de look-ul pe care îl are.

„Fiind medic estetician, cu ajutorul ei am reușit să descopăr secretele domeniului de beauty și să îmi formez un bagaj de cunoștințe bine structurate, chiar și din punct de vedere medical. Fiecare moment în care asistam la explicațiile pe care le dădea studenților sau pacientelor sale m-a făcut curioasă, dorindu-mi din ce în ce mai mult să descopăr domeniul de beauty. Alături de ea am avut parte, bineînțeles, și de primele «ore de machiaj», însă adevărata mea relație cu acest minunat domeniu a început odată cu dansul sportiv; mai exact, odată cu spectacolele și competițiile dedicate acestui sport. Dincolo de ținutele sclipitoare, pantofii cu toc și coafurile complexe, puțini oameni știu că machiajul este cel care definește apariția dansatoarei pe ringul de dans. Cu timpul, am început să îmi realizez singură machiajele și mi-am dat seama că îmi place din ce în ce mai mult această ramură a frumuseții”, îşi aminteşte cu plăcere Antonia.

În micul ei univers

Din păcate, o accidentare a determinat-o să pună capăt antrenamentelor, iar timpul pe care înainte îl dedica dansului a ales să îl înlocuiască participând la diferite seminarii și workshop-uri, nu doar de estetică, ci și de make-up.

„M-am documentat temeinic legat de ceea ce presupune ideea de make-up artist și am înțeles că asta vreau să fac în continuare. Când am hotărât să devin make-up artist, nu știam sigur ce ascunde ideea asta, cât de complex e domeniul acesta de fapt. Știam doar că va fi un drum lung, nu foarte ușor de parcurs, dar care avea acel ceva ce mă determina să îmi doresc să îl descopăr cu adevărat. Acum pot să spun că a fi make-up artist înseamnă foarte multă pregătire, începând de la cursul de bază și continuând cu diferite specializări, workshop-uri, masterclass-uri. Înseamnă să călătorești mult, prin țară sau chiar în afara granițelor, pentru a putea lua parte la reprezentații susținute de alți artiști, care s-au făcut remarcați în acest domeniu. Înseamnă să te documentezi permanent, să fii la curent cu tot ce înseamnă tendințe, să fii mereu cu un pas înaintea celorlalți. Dincolo de aspectele teoretice, trebuie să înveți sa fii acolo, trup și suflet pentru creația ta”, explică Antonia Lestyan.

Frumoasa liceană este conştientă că cine apelează la serviciile ei are încredere în ea şi de rolul ei de a ajuta fiecare femeie să își descopere adevărata frumusețe.

„Machiajul nu este o mască pe care o pictăm după niște șabloane, doar ca să susținem un trend. Este modalitatea prin care tu o faci pe acea persoană să realizeze că este frumoasă în felul ei, dar, mai ales, că e unică prin trăsăturile ei”, consideră Antonia.

În prezent Antonia Lestyan are propriul ei studio, unde lucrează și ține cursuri de automachiaj, dedicate tuturor fetelor sau femeilor care doresc să învețe să își analizeze corect trăsăturile, pentru a le putea scoate în evidență într-un mod cât mai armonios.

„Acum câteva zile am lansat www.antonialestyan.ro, micul meu univers online, unde scriu despre idei, pasiuni și experiențe din care am învățat în drumul meu și care îmi doresc să evolueze în ceva frumos, un loc unde cititorii să descopere secretele din universul de beauty&make-up și nu numai!”, anunţă Antonia.

Antonia Lestyan spune cum nu poţi da greş de Revelion

Pentru că suntem din ce în ce mai aproape de noaptea dintre ani și probabil toate doamnele și domnișoarele sunt în căutarea rochiei perfecte, a unei perechi de pantofi asortați sau aleargă după o programare la coafor, neglijând, evident, machiajul, m-am gândit să vă vin în ajutor și să vă prezint câteva idei cu care nu veți da greș! Iată tendințele în make-up direct de pe podium:

Glitter și pigmenți

Dacă ați ales o ținută închisă la culoare, ce vă oferă un look ușor sobru, puteți opta pentru un machiaj în care să accentuați ochii cu ajutorul unui glitter sau unui pigment. Eu personal optez pentru pigmenți, pentru că au o consistență mult mai fină și mai versatilă, iar aplicați peste o bază bine realizată reprezintă combinația perfectă ca să vă desăvârșiți look-ul.

Smokey eyes

Industria frumuseții a evoluat foarte mult de-a lungul timpului, însă smokey eyes a rămas un machiaj mereu în tendințe, căpătând noi forme. Anul acesta chiar voi puteți alege ce culori să folosiți: începând cu clasicul și elegantul negru, maro, burgundy și chiar verde, albastru sau mov. Pentru a da impresia unor ochi mari, puteți aplica pigment pe centrul pleoapei superioare. Nu uitați, dacă alegeți acest tip de machiaj, evitați să puneți accentul și pe buze și folosiți nuanțe de ruj naturale.

Buze în nuanțe puternice

Fie că ați ales o ținută mai ,,cuminte’’ sau pur și simplu vă gândiți să accentuați buzele, sfatul meu este să nu uitați de nuanțele intense și provocatoare! Dacă preferați rujurile mate, puteți alege nuanțe de roșu, mov sau vișiniu, însă vreau să vă spun un mic secret: aspectul shiny dat de pigmenți nu este destinat doar ochilor! Așadar, pentru un look îndrăzneț, puteți folosi rujuri în aceleași nuanțe, peste care să aplicați glitter sau pigmenți, și vă asigur că veți atrage toate privirile!

Iluminator

Cu toții am auzit de iluminator (highlighter), pentru că a devenit poate cel mai cunoscut și ,,râvnit’’ produs de make-up. Într-adevăr, folosit în cantități echilibrate, oferă o strălucire armonioasă pielii, un aspect sănătos și natural, completând cu succes un machiaj. Dacă alegeți un machiaj puternic, fie cu accentul pe ochi sau pe buze, sfatul meu este să folosiți highlighterul cu măsură, pentru a nu încărca foarte tare look-ul. Iată un truc foarte simplu și rapid pentru acelea dintre voi care sunt pe fugă și nu au timp suficient să își facă un machiaj complex: realizați o bază frumoasă și aplicați iluminator în punctele-cheie: pe pomeți, vârful sau puntea nasului (depinde dacă vreți să îl subțiați sau nu), pe buza superioară (arcul lui Cupidon), și nu uitați de arcadele sprâncenelor! De asemenea, puteți da puțin și pe pleoape, alegeți un ruj și sunteți gata de petrecere!

Iată câteva tips&tricks pentru un machiaj reușit în doar câțiva pași! Indiferent de look-ul pe care îl alegeți, vreau să vă spun să nu uitați că fiecare femeie este frumoasă, iar în momentul în care identificăm și accentuăm trăsăturile definitorii, le putem face să își conștientizeze farmecul. Machiajul este o artă. El înseamnă culoare, texturi, imaginație, viziune, multă muncă și chiar sentimente. Nu este o mască pe care o pictăm după niște șabloane, doar ca să susținem un trend. El este modalitatea prin care facem o persoană să realizeze că este frumoasă în felul ei, că este unică prin trăsăturile ei.

Vă doresc să aveți parte de o petrecere de neuitat și, mai ales, de un An Nou cu sănătate, fericire și împliniri alături de cei dragi vouă. Și nu uitați că frumusețea se ascunde în fiecare dintre noi, deci bucurați-vă de ea cu încredere!