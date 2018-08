Anunț de presă

S.C. DAVIS ALIMENT S.R.L. cu sediul în Oradea, Str. Dr. Louis Pasteur, nr. 131, județul Bihor, CUI 34645125, J5/942/12.06.2015, implementează proiectului cu titlul: „ Construire service TIR parter”, cod SMIS 112349, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2636/ 11.07.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.902.785,70 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 894.460,00 lei, din care 760.291,00 lei din FEDR și 134.169,00 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Regiunea Nord-Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Matei Corvin, nr. 303, incepand cu data de 01.03.2017 si pana la 30.04.2020, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului „Construire service TIR parter” este consolidarea pozitiei societatii pe piata prin initierea unei noi activitati economice in domeniul intretinerii si reparatiilor auto, in contextul in care se va realiza constructia unei noi hale ce va adaposti aceasta activitate si se va angaja personal suplimentar fata de cel existent.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

* Introducerea inovarii de produs (serviciu) si de proces in cadrul societatii prin edificarea si dotarea unui service auto si asigurarea functionarii acestuia pe baza de sisteme eficiente energetic si care cresc gradul de recuperare si reciclare a deseurilor.

* Cresterea numarului mediu se salariati ai societatii prin cearea a 5 noi locuri de munca, din care 1 loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0732406070, e-mail proiectdavis@gmail.com, persoana de contact Lacatus Maria.

