Vremea de la sfârşitul anului trecut şi mai ales de la începutul acestui an i-a făcut pe şoferii care nu aveau montate anvelopele de iarnă să aglomereze vulcanizările. Legea nu specifică o dată clară la care cauciucurile de iarnă devin obligatorii, dar precizează foarte clar faptul că autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă în momentul în care pe partea carosabilă se regăseşte zăpadă sau polei. „De regulă, se recomandă echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă imediat ce temperatura din termometre se situează sub 7 grade Celsius”, recomandă specialiştii de la pneunet.ro. Aceştia îi mai sfătuiesc pe conducătorii auto, pentru a beneficia de maximă siguranţă atunci când circulă cu un autovehicul în perioada iernii, să ia în calcul achiziţionarea unor anvelope de calitate. Acum se pune problema cumpărării unor anvelope de iarnă sau all season.

Anvelope de iarnă

Pe piaţă activează în prezent o mare diversitate de companii care produc anvelope, unele mai de calitate, altele mai puţin. Mulţi şoferi se întreabă dacă este mai bine să cumpere anvelope de iarnă sau all season. Potrivit specialiştilor de la anvelostar.ro, spre deosebire de oricare alt tip de anvelopă existentă pe piaţă, avantajul major al pneurilor de iarnă reiese din structura acestora. „Cauciucurile de iarnă au un număr mult mai însemnat de lamele din cauciuc, lamele care au rolul de a oferi o stabilitate şi o performanţă mult mai mare, chiar şi în cele mai aprige condiţii de mediu. Cauciucurile de iarnă sunt proiectate pentru a oferi performanţă pe un carosabil pe a cărui suprafaţă regăsim zăpadă sau polei, precum şi noroi. Mai mult decât atât, aceste cauciucuri oferă şi o aderenţă mult mai ridicată pe timpul sezonului rece”, spun cei de la anvelocenter.ro. Acestea nu sunt recomandate pe timpul verii, când se uzează foarte uşor.

Anvelope all season

La întrebarea dacă sunt anvelopele all season o investiţie mai înţeleaptă decât cele de iarnă, au încercat să ofere un răspuns specialiştii de la anvelocenter.ro. „Anvelopele all season reprezintă, de fapt, un compromis între cauciucurile de iarnă şi cele de vară. Acestea pot oferi oarecare performanţe în condiţii meteo neprielnice, însă pot face faţă cu brio şi temperaturilor ridicate din timpul verii. Un lucru important de reţinut însă este faptul că anvelopele all season îşi pierd mult din performanţe dacă temperaturile sunt foarte scăzute sau dacă pe partea carosabilă se află un strat gros de gheaţă sau zăpadă”, sunt de părere specialiştii.

Indiferent dacă sunt de iarnă sau all season, anvelopele trebuie montate când se circulă pe şosele în condiţii de iarnă. În lipsa anvelopelor de iarnă, şoferii pot rămâne fără certificat de înmatriculare sau pot fi sancţionaţi cu amenzi de până la 2.500 de lei.

Anvelopele de iarnă sunt acceptate dacă au inscripţionat unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai „all season”.