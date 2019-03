Arma predată, dar dosar fără suspect? Procurorii de pe lângă Judecătoria Oradea țin cu dinții de secret

Nu există niciun suspect în dosarul penal deschis de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, dar cu toate acestea, anchetatorii nu suflă o vorbă. Cazul este lucrat de polițiști, dar sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, care persistă în tăcere.

Ignoră opinia publică?

Așadar, nu există niciun suspect – e singura informație pe care procurorii au lansat-o refuzând în continuare să informeze opinia publică, tocmai pentru că, zic ei, nu au suspect.

Asta, în pofida zecilor de dosare cu autori necunoscuți, instituții similare au transmis minime informații oamenilor. Ba mai mult, în foarte multe cazuri, după percheziții, s-au transmis fotografii și video cu diferite obiecte găsite, chiar și cu droguri de mare risc (heroină de pildă), deși erau mijloace de probă, la fel ca această armă de asalt AK-47.

„Comunicarea de informații privind stadiul actelor de cercetare reprezentanților mass-media poate fi făcută numai după ce există un suspect în cauză. Nu există suspect și e urmărire penală in rem”, au transmis joi, 7 martie a.c. procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

AK – 47 a fost predat?

Pe de altă parte, informații apar de pe Instagram, unde vloggerul Virgil Halacu – și acesta prezent la drifturile și folosirea AK – ului din noaptea de duminică spre luni în parcarea de la Era Shopping Oradea și în alte locuri din oraș, alături de alți băieți de bani gata, inclusiv Victor Micula.

În mesajul postat așadar pe Instagram, Halacu (se pare fiu de patron al unei case de amanet orădene) a transmis că mitraliera ar fi fost predată chiar de Victor Micula, imediat după ce și-au făcut de cap prin oraș.

În postare, Halacu spune că arma ar fi de fapt doar airsoft, dar nici despre acest aspect anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea nu au transmis nicio informație, darmite fotografii, ca în alte zeci și sute de cazuri.

Între timp, informații de tot soiul apar referitoare la comerțul ilegal de arme de la noi. Unii spun că s-ar vinde pe sub tejghea astfel de jucării gen Kalașnikov adevărat în diverse locuri din Oradea, inclusiv la un magazin din apropierea Teatrului Regina Maria, alții spun că e foarte ușor să se introducă arme în țara noastră, dovadă fiind cei circa 1000 de ani de condamnări cu suspendare primiți de circa 500 de polițiști de frontieră în anii trecuți. Alții confirmă că o mitralieră AK-47 adevărată (concurentul serios al lui M16 american), în România nu se poate comercializa legal, găsindu-se, doar în armată, în număr restrâns, însă din Rusia, țara de proveniență a Kalașnikov-ului folosit în Războiul Rece și acum la lupte de gherilă, s-ar putea introduce lejer în România, pentru un preț derizoriu.

A postat și pe Instagram

„Suntem ok, cu Pop Ovidiu nu am vrut să facem spectacol, arma este air soft, sunetele au fost făcute de GTi, care în realitate sună mai tare decât ar suna un pistol, mai ales în așa hală (proprietate persoanlă). Poliția s-a sesizat, Victor Micula a dus jucăria și a lăsat-o la ei, dosar penal eu nu am, doar am filmat și acum nu știu dacă să mai continui să fac vLogging, dar pentru mine a fost o seară unică cu două Ferrari, iar pentru ei content de TV, aburit și vrăjit, restul e regie și exagerare”, este mesajul transmis de vloggeul Virgil Halacu, disculpându-se astfel parțial și detașându-se de Victor Micula, dar în același timp încercând să atenueze gravitatea faptei lui Micula prin predarea armei.

Rămâne însă inexplicabil faptul cum în cazuri mai puțin periculoase pentru societatea civilă, cum au fost perchezițiile la diverse cabinete medicale s-au făcut cu mascați, chiar și cu televiziuni în spate, în timp ce după drifturi și împușcături prin oraș se așterne parcă voit tăcerea.

