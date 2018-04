„Arta adulterului”, a patra premieră

A patra premieră din acest an a Trupei Iosif Vulcan va avea loc duminică, 22 aprilie, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului. Este vorba despre spectacolul „Arta adulterului” de Pierre Chesnot. Traducerea din limba franceză și adaptarea textului îi aparțin Maricăi Beligan, iar direcția de scenă a spectacolului este realizată de Daniel Vulcu. Actor, regizor și director general al Teatrului Regina Maria, Daniel Vulcu s-a remarcat în decursul carierei sale artistice atât pe scena teatrului din Oradea, cât și în alte teatre din țară, asumându-și roluri diverse și realizând regia a numeroase spectacole îndrăgite de public.

„O comedie bulevardieră se impunea în repertoriul teatrului, pentru că după ce am venit cu zone mai dramatice, mai bolnăvicioase, e clar că publicul nostru îşi doreşte şi o comedie, şi aşa este normal, să trecem prin toate genurile posibile. Mi-am asumat regia acestui spectacol, care sper că va avea o viaţă la fel de lungă ca cea a spectacolului «Şi miniştrii calcă strâmb». Am reuşit să am o distribuţie excepţională, cea mai bună pentru comedie. Am toată încrederea că va fi un spectacol foarte bun, la care se va râde cu plăcere, foarte bine jucat. Genul bulevardier este tratat de foarte multe ori cu superficialitate de cei care scriu despre spectacol. Comedia se face mult mai greu”, spune Daniel Vulcu.

Sunt doi invitaţi la realizarea acestui spectacol, anunţă directorul artistic Victoria Balint, amândoi la prima colaborare cu teatrul. Este vorba de Bogdan Spătaru, cel care creează decorul, şi cea care este responsabilă cu costumele, designerul vestimentar Amalia Buie.

Autorul piesei, Pierre Chesnot, este un dramaturg francez specializat în comedii bulevardiere, ale cărui creații literare și-au păstrat actualitatea, devenind spectacole de succes oriunde au fost montate. „Arta adulterului” este o piesă cu caracter vodevilesc. După cum ne este sugerat încă din titlu, subiectul spectacolului este infidelitatea conjugală, prezentată într-o manieră plină de umor, iar firul narativ al poveștii este unul ritmat datorită evenimentelor neașteptate.

Relația de adulter dintre Jean François, un regizor de film, și amanta sa, Nathalie, este pe punctul de a fi descoperită de soția acestuia, iar eforturile pe care le depun cei doi amanți pentru a crea imaginea unei situații care să nu dea de bănuit depășesc limitele normalului.

Din distribuție fac parte actorii: Richard Balint (Jean François Moncey), Lucia Rogoz (Nathalie Martigue), Elvira Rîmbu (Cécile Moncey), Eugen Neag (Hans Müller), Carina Bunea (Heidi Müller), Daniel Vulcu (Domnul Legris), Gabriela Codrea (Nadine Dujardin), Pavel Sîrghi (Gérard Blanchard), Denisa Vlad (Paquerette), Alexandru Rusu (Charles Henri Martigue), Ion Ruscuț (Marc Dujardin), iar în alte roluri sunt Nicolae Porumb și Rácz Gyula Imre.

Biletele s-au pus în vânzare la agenţia de bilete a Teatrului (marți-vineri între orele 12:00-18:00, sâmbătă-duminică între orele 10:00 -13:00. precum și cu o oră înainte de fiecare spectacol) sau online pe www.biletmaster.ro. A doua reprezentație va avea loc luni, 23 aprilie, de la aceeași oră, tot la Sala Mare.