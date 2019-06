Asistenta lovita in cap de apartinatorul unui bolnav

Membrii unui echipaj medical de tip B2, de la Serviciul Judetean de Ambulanta Oradea, au fost solicitati sa ajute un bolnav cronic, intr-un imobil de pe str. Sovata.

Ajunsi la fata locului, membrii echipajului au inceput procedurile uzuale pentru a-l ajuta si transporta pe bolnav la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Oradea, unde acesta mai fusese adus in repetate randuri.

La un moment dat, ambulantierul si voluntarul au plecat sa aduca targa si aleza, iar asistenta a ramas sa aiba grija de bolnav. Sotia bolnavului, aflata in aparatament, parea comunicativa, joviala, dar parea si necajita si spunea ca de-abia se descurca cu banii pentru ingrijirea sotului, Nimic neobisnuit insa nu indica o eventuala agresiune. Cand asistenta a iesit din apartamentul situat la parter ca sa deschida usa de la bloc pentru colegii ei sositi cu targa si aleza, sotia bolnavului s-a napusit din senin asupra ei si a lovit-o cu pumnul la baza capului, in zona coloanei cervicale, injurand doctorii, asistentele si tot sistemul sanitar.

Asistenta si-a revenit si s-a refugiat cu ceilalti membri ai echipajului in masina si s-a cerut ajutor medcial de la Politie, prin 112.

Un echipaj de Politie a ajuns la fata locului, iar pentru transportul bolnavului s-a chemat un alt echipaj medical.

Nu e prima data cand echipaje medicale sunt agresate de apartinatori. In urma cu mai multi ani, SMURD a refuzat sa intre intr-o colonie si a fixat ca punct de intalnire cu bolnavii un loc in afara coloniei din cauza mai multor agresiuni comise asupra echipajelor SMURD.

Chiar dacă a fost agresată, asistenta a dat dovadā de omenie şi nu a depus plãngere penalã împotriva agresoarei. Potrivit cms. şef Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al Poliției BIhor, soția bolnavului a fost sancţionatā contravențional, conform Legii 61, pentru agresiune.

De reținut ca asistenta nu a suferit leziuni care sā necesite ingrijiri, dar acest caz ce denitā lipsā de respect fațā de salvatori, se putea transforma īntr-o tragedie.



Amintim si ca, recent, un politist a murit, fiind impuscat de catre cel pe care il cauta.