Aspiră la titlul de cea mai stilată femeie din România

Paola Ank Bonaciu are 32 de ani, este femeie de afaceri şi mama unei fetiţe de 6 anişori. Orădeanca a lăsat pentru o vreme afacerile şi a revenit în România pentru a avea confirmarea juriului emisiunii „Bravo, ai stil!” – prezentată de orădeanca Ilinca Vandici – că are stil în vestimentaţie. Iubitoare de sporturi nautice, Paola spune că o caracterizează stilul sofisticat, elegant, și mărturiseşte că îi plac brandurile. Deţine o garderobă impresionantă, cu care a intrat deja în atenţia juraţilor.

La intrarea în competiţie, Paola declara că e sigură pe ea, că nu este timidă şi că se adaptează oricărei situaţii. Prima ediţie a emisiunii a adus însă şi primul hop în faţa tinerei. Ea s-a aflat la un pas să se retragă din emisiune după ce unul dintre juraţi, Răzvan Ciobanu, i-a retras steaua cu care au răsplătit-o ceilalţi membri ai juriului. Răzvan Ciobanu nu s-a lăsat convins că Paola are stil doar fiindcă a îmbrăcat o haină de bună calitate.

„Am plâns mult în culise, fiindcă nu am mai dat de greu. Am fost nervoasă din cauza orelor petrecute aici. Nu am mai rezistat psihic! Eu nu rezist la stres, nu vreau să mă cert cu nimeni de foame şi oboseală. Recunosc că mi-am luat haine foarte scumpe, pentru ca îmi plac. Am avut cămașă exact cu cea a acelei fete care a luat trei stele, şi eu nu am stil! Pe bune?! Recunosc, nu am stil! Bravo celor care se îmbracă ieftin și cu stil”, a spus la supărare orădeanca.

Însă aşa cum se autocaracteriza, Paola nu ezită să lupte să fie din ce în ce mai bună şi să îşi depăşească limitele.

Şi cea de-a doua apariţie a Paolei în faţa publicului a fost contondentă.

„Pe viitor, să o lăsăm mai moale cu oalele pe cap”, au comentat juraţii cea de-a doua apariţie a orădencei. Aceasta însă a adus ca şi contraargument faptul că trebuie să îi ajungă valiza cu celelalte haine. „Am stat 10 ore la filmări şi nu am mai putut face shopping!”, a contracarat Paola. Tânăra se află într-o cursă pentru un premiu de 100.000 lei şi totodată pentru şansa unei cariere în televiziune.