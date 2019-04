Atenţie, se filmează în Oradea!

De luni s-au reluat filmările în Oradea la „Don’t read this on a plane” (Nu citi asta în avion), film realizat de firma orădeană Amazing Visual, compania lui László Kun, și McBrat Motion Pictures, compania regizorului australian Stuart McBratney. Platoul de filmare al echipei de regizori s-a mutat în fiecare zi. Luni s-au filmat la Teatrul „Regina Maria” imaginile de final, când personajul principal, Jovana Fey, jucat de actriţa canadiană Sophie Desmarais, își lansează cartea în Oradea. Marţi, regizorul orădean László Kun şi cel australian, Stuart McBratney, au dus echipa de filmare la Aeroport, miercuri s-a filmat în restaurantul MEATic, iar joi se va filma în Ristretto, urmând ca vineri să se stabilească ultima locaţie, după care duminică se va mai filma la Constanţa.

Stuart McBratney a scris scenariul şi a regizat două filme de lungmetraj, un serial de televiziune şi aproximativ 500 de reclame tv pentru firme renumite precum McDonalds, Honda, Nike, Seiko și Canon. Deține un doctorat în Design de la Universitatea din Newcastle, Australia. A terminat recent şi un doctorat pe tema producțiilor de lungmetraj realizate cu buget minim. „Don’t read this on a plane” este cel de-al treilea său film ca scenarist, regizor şi compozitor.

Povestea Jovanei

Încheind cel de-al doilea doctorat, călătorind mult și văzând cât de ieftin poţi să zbori cu avionul în Europa, s-a gândit să scrie povestea cuiva care călătoreşte în jurul Europei, şi aşa s-a născut povestea Jovanei, care porneşte într-un turneu de promovare a cărții sale în mai multe librării din orașe europene. S-a filmat în frumoase librării din Veneţia, Berlin, Santorini, Maastricht, Porto, Budapesta sau Oradea. După cum este descris de producători, va fi un film frumos, amuzant, angajat, imprevizibil, care îndrăzneşte să se adreseze relațiilor moderne și să pună în lumină luptele, plăcerile și absurditățile pasiunii artistice.

La filmările de ieri, din Oradea, actriţa canadiană Sophie Desmarais ne-a povestit impresii despre film şi rol. „A fost o experienţă incredibilă, o aventură pentru mine. Stuart este australian, eu sunt din Montreal. Nu l-am cunoscut înainte. Mi-a văzut munca şi mi-a dat acest rol. E un drum lung din Canada până în Australia, aşa că a fost destul de neobişnuit. Am filmat două luni anul trecut, o lună în opt ţări din Europa, şi o lună în Oradea. Mi-a plăcut foarte mult acest loc. A fost foarte interesant, pentru că Jovana este o persoană aventuoasă, care încearcă să îşi facă o carieră ca scriitoare, şi se luptă, nu are bani, şi e interesant să realizezi această poveste într-un film cu buget mic. Se poate face o paralelă între realizarea filmului şi povestea din film. Cred că a fost calea potrivită pentru a filma o poveste ca aceasta”, spune actriţa.

Colaborarea cu echipa din România i se pare uimitoare. „Iubesc aces loc şi iubesc oamenii, care sunt buni şi generoşi, profesionişti. Împărtăşim multe lucruri, mâncăm tot timpul împreună şi suntem ca o familie. Am fost cu inima frântă când am părăsit acest loc anul trecut. Şi probabil la fel se va întâmpla şi de această dată. Am avut mai mult timp anul trecut de a vizita oraşul. Anul acesta însă am avut un program foarte strâns. E un loc foarte frumos. Şi e un oraş liniştit, fără multă agitaţie şi stres. Iubesc toţi copacii, toate florile…”, a precizat Sophie Desmarais.

Elevă, şi asistent regie

Pe platoul de filmare am întâlnit cel mai tânăr membru al echipei. Lavinia Vancea este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi este Third Assistant Director pentru acest film. A cooptat-o Andreea Iovan, cea care s-a ocupat de voluntarii pentru acest film. Lavinia spune că este foarte interesant şi complicat să lucreze pentru acest film, intră cu foarte multe persoane în contact şi a legat foarte multe relaţii pe parcursul filmărilor. „Mă gândesc ca pe viitor să rămân în branşa producătorilor de film. Mi-ar plăcea să fac asta!”, spune Lavinia, o fată blondă, cu trăsături fine, pe fază tot timpul la orice solicitare din partea echipei. Pe platoul de filmare de la Oradea, în afară de cei doi regizori, s-au mai aflat Răzvan Roşca – sunet, Scott Devitte – lumini, László Csarmo – recuzită, Oscar Ungvari – cameră, Dan Pereţ – fotograf, Lorand Gruden – fotograf, iar actori, pe lângă protagonistă, au mai filmat Dorotheea Petre în rolul Kseniei, prietena Jovanei, Miruna Tomescu şi Daria Simuţ, în rolul chelneriţelor. Azi şi mâine va mai intra în rol secundar actorul Allen Gardner, venit tocmai din Los Angeles.

Echipă de profesionişti

Actriţa Dorotheea Petre a fost premiată în 2006 la Cannes, în secţiunea Un Certain Regard, cu premiul pentru cea mai bună actriţă. „Cu regizorul Stuart McBratney m-am întâlnit acum câţiva ani, şi mi-a spus că intenţionează să lucrăm împreună şi că are un proiect. Mi-a trimis scenariul, după care a mai trecut un pic de timp şi eu am intrat într-un alt proiect. Dar acum un an şi jumătate ne-am întâlnit întâmplător într-o cafenea în Bucureşti, şi a fost o surpriză foarte plăcută. Apoi, prin ianuarie, Stu mi-a trimis acest scenariu, m-a rugat să îi spun ce impresie am, pentru că este interesat să mă distribuie pentru personajul Ksenia. Am citit scenariul şi mi-a plăcut foarte mult. De mult timp nu am mai văzut un asemenea talent pentru scris ca şi insight pentru psihologia feminină, şi mi-a plăcut foarte mult. Dialogurile sunt foarte bine scrise, la fel şi povestea. Am zis: Da, ne vedem la Oradea. Şi m-am bucurat cu atât mai mult, cu cât este prima oară când ajung la Oradea. Auzisem că este un oraş foarte frumos şi ce ştiam era că are rata de absorbţie cea mai mare din România la fonduri europene, şi abia aşteptam să îl văd. Mă aşteptam să găsesc un oraş frumos, dar mi-a depăşit aşteptările. Este minunat”, mărturiseşte actriţa.

Colaborarea cu echipa de filmare spune că este foarte plăcută. „Echipa este formată din profesionişti unul şi unul, mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu toţi colegii mei de platou. E o atmosferă foarte plăcută. În două-trei zile ne-am sudat imediat ca echipă. Am văzut aici că sunt foarte mulţi tineri pe platou, şi sunt foarte eficienţi şi foarte serioşi”. Despre Lavinia, Dorotheea Petre spune că a impresionat-o şi că din punctul ei de vedere va ajunge departe. „Când mă gândesc că eu în clasa a XI-a nu eram pe un platou şi încă băteam mingea în curtea şcolii… ”, îşi aminteşte actriţa.

Când se va întoarce în Bucureşti va filma un nou proiect, un scurtmetraj cu un regizor american, şi apoi va continua repetiţiile pentru o premieră în mai la Teatrul de Artă. „Este vorba de o premieră naţională, «Apropierea» de Marc O’Rowe. Nu a mai fost jucată în România. A avut premiera abia anul trecut, în februarie. Este o piesă incredibilă, printre cele mai bine scrise piese de teatru contemporan”, dezvăluie Dorotheea Petre.

Întrebat când va fi gata filmul „Don’t read this on a plane” şi când preconizează ca va fi lansarea, Stuart McBratney spune că acest lucru se va întâmpla spre finalul anului. Nu a stabilit o dată precisă, dar se orientează spre un festival internaţional pentru premieră.