Au pus bazele unui ONG care combate risipa alimentară

Este cel mai important eveniment dedicat performanţei în educaţie. Premiile totale au fost în valoare de 55.000 lei. În perioada 10-15 Iulie, orădeanul Marcus Buzle a participat la evenimentul Champions United 2017 organizat de Creatori de Viitor.

„Scopul a fost acela de a aduna laolaltă 80 de liceeni olimpici din România și Republica Moldova pentru proiectarea și demararea unor proiecte sociale pe plan local și național. Fiind 80 de elevi, au fost împărțiți în 8 echipe, iar eu am fost invitat sa particip ca lider de grup”, spune Marcus Buzle.

„Din fericire, echipa alături de care am lucrat a fost cea care a câștigat premiul cel mare: 20.000 lei”, spune Marcus. Cum a convins echipa lui Marcus? O spune chiar el: „ Punctul de plecare al proiectului nostru a fost acela că în România se aruncă anual peste 5.000.000 de tone de mâncare. În același timp, 13% din populația țării este afundată în sărăcie. Soluția oferită de noi a fost înființarea unui ONG -Food Reformers- care să colecteze produsele de patiserie, fructele și legumele pe care supermarketurile, respectiv patiseriile le aruncă la gunoi în fiecare seară și direcționarea lor către familiile nevoiașe. Vorbim aici despre mâncare sănătoasă, comestibilă. Totul va fi realizat prin intermediul voluntarilor care vor transporta mâncarea cu bicicletele. Cum am ajuns aici? Universitatea Emanuel din Oradea rămâne instrumentul esențial în formarea persoanei mele. Aici l-am cunoscut în anul 2016 pe Ovidiu Neamţu, organizatorul evenimentelor 11even. Printre altele, ne-a povestit și despre proiectul «Creatori de Viitor », prin care caută să motiveze elevii excepționali să rămână și să dezvolte România. Mi-a plăcut ideea. Cu atât mai mult m-am bucurat atunci când Ovidiu m-a invitat ca să îl ajut în organizarea acestei ediții. Pentru viitorul apropiat, am încredere în elevii cu care am lucrat și pe care i-am văzut foarte entuziasmați de proiectul pe care l-am gândit împreună. Cel mai probabil că acesta va lua ființa la Cluj și la București. Sunt mulţumit. În primul rând, vreau să îi lui Dumnezeu care îmi oferă toate aceste oportunități, pe care eu le numesc binecuvântări. Îi mulțumesc lui Ovidiu pentru invitație şi salut cu admirație un asemenea eveniment care transformă tinerii țării noastre și totodata mulțumesc Kauffland România, care a fost sponsorul principal al evenimentului”, a explicat Marcus.

Participanţii la «Creatori pentru viitor» sunt elevi cu performanțe deosebite în educație, cultură, sport și leadership școlar. Ei au luat parte la cea de a patra ediție a proiectului Champions United, parte a programului educațional Creatori de Viitor, construit în jurul a 3 obiective : o comunitate a liceenilor români cu performanțe deosebite, o platformă de lansare a unor proiecte ale viitorului și un spațiu de dezbatere a unor subiecte alături de cei pe care-i numim “creatori de prezent”.

Între invitații la eveniment îi putem aminti pe Michael Bulzan– director regional pentru Europa și Asia Centrală la Duke University, Marius Ungureanu– absolvent de management strategic al organizațiilor de sănătate la University of Iowa (SUA) și doctor în medicină,Mirela Retegan– creatoarea fenomenului Zurli,David Timiș– Growth Engine Manager la Google și Dan Isai– fondator și CEO Salad Box.

Cu toţii au fost prezenţi în ultima seară a proiectului, la Grădina Botanică din Cluj care a găzduit Gala PerForm, eveniment devenit tradiție în cadrul Creatori de Viitor. La Gala de premiere a participat şi primarul Clujului domnul Emil Boc.