„E regretabil. Am condus cu 1-0 dar n-am știut să gestionăm avantajul avut. Am întâlnit o echipă pragmatică, cu jucători cu experiență, tehnici. Am primit un gol pe o neatenție în apărare, la fel și golul doi, după greșeli colective și chiar individuale, pentru că nu poți să nu-ți marchezi omul în zonele respective. Totuși ne-a lipsit Andrei Tânc, un fundaş care ne-a ajutat foarte mult. La fel, ne lipsește Roșu. Adversarii au știut să profite de greșelile noastre. Au jucat pragmatic și au câștigat. Cred că este cel mai slab meci al nostru de când am preluat echipa. Îmi parea rău că vine după două rezultate bune”, a concluzionat antrenorul.

Dulca a precizat că Luceafărul se confruntă cu o criză de jucători: „Suntem 17 jucători în tot lotul. Avem nevoie de jucători. Suntem într-o situaţie extrem de grea”.

Omologul său, Vasile Neagu, consideră că mutarea jocului la Sînmartin a fost în avantajul CS Afumaţi. „Mă bucur pentru rezultat. A fost un joc echilibrat, între echipe preocupate de fotbal, în care ambele formaţii puteau câştiga. Diferenţa a făcut-o terenul. Pe acest gazon foarte bun de la Sînmartin ne-am putut exprima foarte bine jocul tehnic, am combinat, am construit”, a sintetizat Neagu.