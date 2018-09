Autobuzul turistic, mai degrabă la anu’

Chiar dacă a primit OK după inspecția tehnică obligatorie, autobuzul este departe de a fi pregătit pentru transportul turiștilor în regim „hop on hop off”.

De partea aceasta se va ocupa Agenția de Promovare a Turismului în Oradea și Regiune (APTOR), iar directorul Mihai Jurca ne-a spus că dotarea autobuzului cu înregistrările necesare, în patru limbi, nici nu a început.

Jurca spune că este necesară o documentare în teren a traseelor, cu mașina, pentru a stabili timpul alocat pentru descrierea fiecărui obiectiv.

Abia în această toamnă se va ocupa APTOR de pregătirea hărților și înregistrărilor în patru limbi – română, maghiară, engleză și probabil germană – cu care va fi dotat autobuzul.

67.000 de euro

Autobuzul cabrio Iveco Mango2, din 2008, a fost adus în Oradea, din Norvegia, în 14 august. A costat 67.000 euro, este second-hand și a funcționat, până în această primăvară, la Oslo. Are 33 de locuri pe scaune, plus locul ghidului. Este dotat cu sistem de traducere în germană, engleză, franceză și maghiară, în prețul biletului urmând să fie inclus și prețul unei perechi de căști de unică folosință. Mașina are 740.000 km.

Conducerea OTL SA anunța, la acel moment, că nu s-a stabilit un cost al biletului – marjele între care s-ar putea situa sunt de 25 de lei până la 60 euro, biletele pe 48 de ore. În acest interval, titularul biletului poate folosi cursa specială cât dorește, urcând și coborând după preferință.