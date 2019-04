Averile candidaților pentru Parlamentul European

Vă prezentăm averile capetelor de listă de la PSD, PNL, ALDE, USR, Pro România și UDMR, precum și ale candidaților din Bihor: Pavel, Blaga și Corcheș.

Orădeanul Pavel Emilian ocupă locul 14 pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare și trage speranțe la un nou mandat. Aflat la finalul primului său mandat în hemiciclurile de la Bruxelles și Strasbourg, Pavel și-a completat declarația de avere. Acesta deține două apartamente în Oradea, de 123, respectiv 110 metri pătrați, împreună cu soția sa. A doua locuință a fost dobândită în urmă cu trei ani. Tot pe numele său apare și un teren intravilan de 1.000 mp în Băile Felix, o casă și un teren agricol de 4,35 hectare, în localitatea Girișu Negru (comuna Tinca). În conturi are aproximativ 50.000 de euro. De asemenea, Pavel a acordat împrumuturi în valoare de circa 55.000 de euro și 30.000 de lei către austriacul Otmar Golles, către Gabriel Petrea, către Asociația Cultură în Mișcare și către CKS Arkadius SRL.

Ca eurodeputat, în ultimul an Emilian Pavel a încasat din indemnizații 104.214 euro, fără să fie precizate alte deconturi sau sume forfetare primite de la Parlamentul European.

Capul de listă PSD este Rovana Plumb. Împreună cu soțul său, Rovana Plumb deține circa 7.000 mp de teren intravilan în orașele Pantelimon (IF), Comarnic (PH) și în două comune din județul Dâmbovița. De asemenea, are două case de locuit în Pantelimon (671 mp) și Comarnic (95 mp), edificate pe terenurile pomenite mai sus. Și în București, familia Plumb deține două apartamente, de 80, respectiv 50 mp. Rovana Plumb are bijuterii în valoare de 7.000 de euro. Nu declară active financiare. În schimb, are un credit în valoare de 800.000 de euro luat pe 24 de ani la BRD, ce expiră în 2030.

Ca parlamentar și ministru, Rovana Plumb a încasat în 2018 indemnizații în valoare de circa 140.000 de lei.

Candidații ALDE

Aflat pe locul 18 pe lista ALDE pentru Parlamentul European, loc neeligibil, orădeanul Dorin Cocheș scrie în declarația sa de avere că deține două case de locuit în localitatea Rohani din județul Bihor, de 115, respectiv 68 de metri pătrați, edificate pe două terenuri de 250, respectiv 4.800 mp. În rest, declară că „nu este cazul” la următoarele rubrici: active financiare, împrumuturi acordate, datorii sau bijuterii ce depășesc 5.000 de euro. În schimb, declară că în 2018 a încasat ca vicepreședinte al Administrației Fondului de Mediu 93.556 de lei.

Capul de listă ALDE pentru PE, eurodeputatul Norica Nicolai este, în schimb, mult mai avută. Împreună cu soțul său, aceasta deține aproximativ 1 hectar de teren în intravilan, la Balotești (Ilfov) și Beceni (județul Buzău), unde are și un teren agricol de 12.600 mp. Familia Nicolai deține două case de locuit la Balotești (256 mp) și în Buzău (111 mp), precum și un apartament în București (100 mp). În 2014 și 2015, Nicolai a cumpărat un BMW X3 și un Hyundai iX35. Potrivit declarației sale de avere, deține bijuterii în valoare de 17.500 de euro și 15 tablouri, în valoare de 9.800 de euro. Norica Nicolai are în conturi 85.000 de euro și 50.000 de lei. Are împrumuturi acordate în valoare de 25.000 de euro și obligațiuni de circa 51.000 de lei.

De la Parlamentul European, în 2018 Norica Nicolai a încasat circa 181.000 de euro pentru deconturi deplasări, diurne, decont taxi, indemnizații distanță, deconturi medicale și pentru cheltuielile cu cabinetele parlamentare. Indemnizația sa ca europarlamentar a ajuns la 81.319 euro (net), se arată în documentul semnat pe proprie răspundere.

O vedetă TV și-un pensionar

Capul de listă al PNL, jurnalistul Rareș Bogdan, are o avere frumușică. Declarația sa este abundentă. Împreună cu soția sa, candidatul liberal are o casă în Voluntari (IF) de 321 mp pe un teren de aproape 2.500 mp, cumpărată în 2018, și un apartament de 100 mp, în Cluj. De asemenea, un teren de 9.100 mp în intravilanul municipiului Alba Iulia.

De asemenea, Rareș Bogdan deține tablouri, ceasuri, bijuterii și argintărie în valoare de 565.000 de euro, conform propriei declarații. Așadar, o depășește pe Norica Nicolai. Împreună cu soția sa, Rareș Bogdan deține conturi și depozite bancare în valoare de 225.000 de lei și 14.000 de euro, precum și părți sociale la Banca Transilvania în valoare de 7.000 de euro, la data achiziției (în 2006). Familia Bogdan are două credite contractate la Banca Transilvania, pe 25, respectiv 20 de ani, în valoare cumulată de circa 350.000 de euro.

În ultimul an, Rareș Bogdan a avut următoarele venituri: 276.000 de lei ca realizator de emisiune, de la Realitatea Media, 21.633 lei în calitate de consultant la Trend Communication SRL, și 280.854 lei din dividende de la Trend Communication. De asemenea, 166.615 lei printr-un contract de imagine, de la Phoenicia Express SRL.

Bihoreanul de origine Vasile Blaga este… pensionar! În 2018, acesta a realizat venituri doar din pensii, inclusiv din partea Senatului României, în valoare totală de circa 142.000 de lei. Vasile Blaga deține un teren de 3 hectare în localitatea Cihei (județul Bihor) și încă unul moștenire de la părinți, de 6.200 mp. Familia Blaga este proprietara unei case în Oradea, de 346 mp, și a unui apartament de 209 mp, în București. De asemenea, din 2013 soții Blaga au o casă de vacanță la Mamaia, de 149 mp și, drept moștenire, casa părintească de la Petrileni (202 mp).

În conturile bancare, conform declarației de avere figurează circa 18.300 de euro și circa 310.000 de lei, precum și plasamente financiare în valoare de 34.200 lei. La capitolul datorii, Vasile Blaga figurează ca debitor față de două persoane fizice – Stoia Doina și Valer Crișan – cu sume în valoare de 1,1 milioane de lei, scadente în 2022!

Averea foștilor premieri

Fostul premier Victor Ponta ocupă poziția nr. 1 pe lista Pro România pentru alegerile europene, din 26 mai. Acesta deține două apartamente în București, de 175, respectiv 95 mp, împreună cu soția sa, Daciana Sârbu. De asemenea, Ponta are două case de vacanță în Prahova, la Cornu, de circa 200 mp fiecare. La capitolul terenuri, figurează unul de aproape 6.000 mp în Prahova, în intravilan, respectiv o pădure de 5.000 mp în Dâmbovița. În 2015, Victor Ponta și-a cumpărat un autoturism Lexus.

La capitolul conturi și depozite bancare, familia Ponta deține circa 175.000 de euro, 35.000 de dolari și 20.000 de lei. Lista e lungă și la categoria plasamente, investiții director și împrumuturi acordate: circa 80.000 de dolari, 130.000 de lei și 4.000 de euro. Pe numele Dacianei Sârbu figurează un leasing în valoare de 22.788 euro, scadent în acest an.

Victor Ponta a câștigat ca deputat 120.000 de lei, iar Daciana Sârbu circa 81.000 de euro, ca europarlamentar. De asemenea, familia Ponta a mai câștiga 41.800 de lei din închirieri.

Un alt fost premier, dar și fost comisar european, este locomotiva Alianței USR Plus pentru acest scrutin european. Din 2015, Dacian Cioloș deține un apartament de 144 mp în București. Mai are o casă de 92 mp în București încă din 2002 și o casă de vacanță în localitatea Mărișel, județul Cluj, unde deține și 1 hectar de teren, în intravilan. Cioloș are declarate active financiare de 73.000 de euro și 22.000 de lei. De asemenea, a acordat împrumuturi de 53.000 de euro și 11.700 de lei, către două persoane fizice și către Equilibre Connection.

În 2018, Dacian Cioloș a realizat venituri de la Banca Mondială – consultanță în valoare de 20.369 euro.

Capul de listă UDMR

Poziția nr. 1 UDMR pentru Parlamentul European este ocupată de hunedoreanul Iuliu Winkler. Familia Winkler deține două case de locuit în Hunedoara și două case de vacanță în același județ, în satul Govăjdie. În același sat, soții Winkler au în proprietate un teren intravilan de 3.140 mp. Iuliu Winkler mai deține un BMW cumpărat în 2012. La active financiare, figurează 161.000 de euro și circa 60.000 de lei. De asemenea, Winkler a împrumutat o firmă din Hunedoara (Quartz Turism) cu 18.000 euro. Ca europarlamentar, Winkler a încasat 81.239 de euro, apoi 45.072 euro ca diurne de deplasare și încă 52.992 euro – sumă forfetară.