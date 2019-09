Bihoreancă dispărută. Ați văzut-o? UPDATE: Femeia a fost găsită!

Bihoreanca a plecat voluntar de la domiciliu pe 30 august, in jurul orei 06:00 și nu a mai revenit. Femeia se numește Gheorghe Iolan, are 74 de ani și este din Biharia. Aceasta are o înălțime de 1.70m, 60 de kg, fața ovală, ten deschis, ochi căprui, păr grizonat, tuns scurt, fără semne particulare.

La momentul dispariției, bihoreanca purta pantaloni scurți trei sferturi, de culoarea gri închis, tricou gri, cu nasturi în față. Orice persoană poate oferi informații în legătură cu această persoană este rugată să contacteze cea mai apropiată secție de poliție sau să apeleze numărul 112.

Nu uitaţi că orice informaţie poate readuce o persoană dispărută în sânul familiei!