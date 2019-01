Bilanţ comun la AJF şi CJA Bihor

Evenimentul s-a consumat în noul sediu al Comisiei Judeţene de Arbitri, amenajat la Casa de Cultură a Sindicatelor. „Regretăm că nu este cu noi şi Ştefan Gallovits, preşedintele CJA, care este plecat la tratament în Spania, iar pe această cale îi dorim multă sănătate. Vă felicit pentru noul sediu şi pentru întreaga activitate depusă. Cel mai important lucru în 2018 a fost degrevarea echipelor de juniori C, D şi E de plata baremelor, lucru posibil cu sprijinul lui Sandu Herman care, pe lângă arbitraj, susţine şi fotbalul bihorean, şi îi mulţumim pentru asta”, a spus Bitea.

Creşterea numărului de cluburi afiliate, selecţionarea juniorilor Gânţe şi Ardelean la naţionale, cooptarea preşedintelui AJF în Comisia FRF pentru fotbalul amator, câştigarea a trei proiecte, filmarea meciurilor din Liga 4, informatizarea, participarea la Turneul Speranţelor, înfiinţarea selecţionatei judeţene feminine, demararea Turneului regional Nord-Vest la juniori U16, organizarea Galei fotbalului bihorean, demararea cursului pentru obţinerea Licenţei C UEFA pentru antrenori, reprezintă alte repere prezentate de Radu Bitea.

La capitolul aspecte negative, preşedintele AJF a enumerat retragerea echipei Dacia Gepiu, unele derapaje, ameninţări, jigniri apărute în spaţiul virtual, dar şi izolat la unele meciuri de copii, continuarea denunţurilor la Poliţie din partea fostului preşedinte al CJA, Octavian Şovre.

Dacă în 2018 au primit mingi echipele de copii şi juniori şi cele din Liga 5, în acest an vine rândul formaţiilor care activează în eşalonul 4. În plan sunt şi accesarea a cel puţin trei proiecte pe fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea fotbalului judeţean. De asemenea, din sezonul 2019/2020 echipele vor primi câte 6 carduri (ID) pentru persoanele oficiale care vor lua loc pe banca de rezerve.

„Au şansa să se afirme”

„Vicele” Alexandru Herman a precizat că la ora actuală CJA Bihor are 109 arbitri, între care 20 vor absolvi cursul în perioada următoare. „Se împlineşte un an de când am preluat conducerea CJA Bihor împreună cu preşedintele Ştefan Gallovits şi celălalt vicepreşedinte, Florin Marcu. Avem un lot tânăr şi de perspectivă, din care vreo 30 de arbitri sunt sub 19 ani şi circa 30 sub 24 de ani. Este o şansă foarte mare pentru ei să se afirme. A fost greu în special la delegări, pornind la drum cu un lot redus numeric, dar ne-am descurcat”, a spus Herman.

Acesta a mai precizat că arbitrii care au absolvit cursul au fost dotaţi cu echipament şi cu accesoriile necesare desfăşurării activităţii. „Am achiziţionat şi un sistem de măsurare a timpilor la testele fizice, întrucât vechea conducere a refuzat să ni-l împrumute”, a mai adăugat „vicele” CJA.

În perioada 22-24 februarie va avea loc un stagiu centralizat de pregătire pentru 35 de arbitri la Vadu Crişului. Până atunci, arbitrii bihoreni se pregătesc la Complexul Perla din Băile 1 Mai, iar în martie va fi organizat un examen pentru categoriile I şi II.