Blue Air se vrea alternativă la Ryanair

Miercuri, la Aeroportul Internațional Oradea ar urma să fie fie anunțate noile destinații internaționale operate de aici de către Blue Air, începând cu luna noiembrie a acestui an. Recent, Blue Air a anunțat deschiderea unei baze operaționale pe Aeroportul Luton de lângă Londra, astfel încât se preconizează că aceasta va fi una dintre destinațiile anunțate.

Cealaltă destinație cu Blue Air ar fi Germania, Munchen fiind aeroportul pe care s-ar putea ateriza, de la Oradea.

Dacă cele două destinații vor fi anunțate oficial, azi, de către președintele Consiliului Județean Bihor și directorul Blue Air, înseamnă că Oradea va pierde legătura directă cu Londra doar vreme de cinci luni. Ryanair a anulat deja zborul Oradea – Londra (Stansted), începând cu luna iunie a acestui an. Cursa Oradea – Londra ar urma să fie reluată din noiembrie 2018, cu Blue Air.

Amintim faptul că Blue Air a mai zburat extern de la Oradea, spre Torino, acolo unde are o bază. Se întâmpla în aprilie 2017. Însă, după doar câteva curse tur – retur Blue Air a abandonat ruta, în mai 2017. Motivul: prea puțini pasageri – sub 60%, respectiv sub 50% grad de ocupare a aeronavei. Atunci, președintele Pasztor a acuzat compania aeriană de neseriozitate, punând lipsa pasagerilor pe seama lipsei de promovare a destinației. Spre deosebire de deschiderea față de Ryanair, cu care Consiliul Județean încheiase un protocol de promovare a destinațiilor aeriene, autoritatea județeană nu încheiase atunci niciun protocol cu Blue Air prin care să susțină promovarea destinației Torino, în zona de vest a țării, respectiv a Oradiei, în zona Piemontului. Aspect pe care Pasztor nu l-ar mai neglija și de astă dată, de vreme ce mult lăudații Ryanair au tras clapa Aeroportului din Oradea la modul cel mai cinic. Cu toate că zborurile lor de aici avuseseră grade de ocupare bun și foarte bun, iar Aeroportul se află într-o continuă transformare pozitivă. De altfel, în această perioadă se construiește cel de-al doilea terminal de pasageri.

Spre sudul Germaniei

Deocamdată, Oradea pierde legătura și cu zona de nord-vest a Germaniei și, implicit, cu Benelux-ul, prin anularea de către Ryanair a cursei spre Dusseldorf (Weeze), în același timp cu cea de Londra. Ultima dată de zbor pentru care se pot face rezervări este 31 mai a.c. Deocamdată, Ryanair păstrează cursa de Memmingen, în Bavaria, cu rezervări posibile până în 31 octombrie. Rămâne de văzut dacă nu cumva și această destinație va fi suspendată mai repede decât fusese anunțat inițial. Aeroportul din Memmingen este situat la 115 kilometri distanță de centrul metropolei Munchen, pe autostradă. Zurich este la 200 de kilometri distanță, iar Stuttgart la 165. De altfel, se așteaptă ca atât Munchen, cât și Stuttgart să apară între destinațiile directe de la Oradea, din noiembrie. Cu Blue Air sau Tarom, în condițiile în care flota companiei private o depășește net pe cea a transportatorului aerian de stat. Însă, din păcate, tot din noiembrie Ryanair și-a propus să anuleze cursele de mare succes Oradea – Barcelona (Girona) și Oradea – Milano (Bergamo). Este de datoria Consiliului Județean să găsească alternative pentru acoperirea destinațiilor pierdute în Spania și Italia. Indiferent că Ryanair se răzgândește sau nu, până în toamnă.

„Negociem pentru Italia, dorim să ajungem în capitala Roma și cel puțin încă o destinație. Suntem preocupați și de Italia, și de Spania. Suntem în negocieri, urmează să prezentăm rezultatele acestor discuții și pe aceste zone, în următoarea perioadă”, declară președintele Pasztor. Posibilele destinații spre țările latine, neconfirmate încă, ar fi Verona, Madrid și Valencia.