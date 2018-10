Bolojan: „avem nevoie de cel puțin o companie low cost la Oradea”

În contextul ieșirii din scena orădeană a lowcostului Ryanair și intrarea companiei de linie Tarom, primarul Ilie Bolojan repune pe masă propunerea din primăvară: intrarea Primăriei în SA-ul care ar putea deveni Aeroportul Oradea și acordarea de subvenții care să ajute la croirea unor tarife atractive pentru cursele aeriene operate de aici.

Zboruri ieftine!

În cadrul conferinței de presă de joi, de la Primărie, Bolojan a reiterat importanța Aeroportului în dezvoltarea orașului. Declarațiile primarului vin în contextul în care compania irlandeză Ryanair va opera pe 27 octombrie ultimele zboruri de pe Aeroportul Oradea. Totuși, în urmă cu câteva zile, conducerea CJ Bihor și Tarom au anunțat că de la 1 decembrie compania va opera curse spre aeroporturile La Prat (Barcelona-Spania) și unul dintre Aeroportul Malpensa din Milano și Aeroportul Fiumicino din Roma. În opinia primarului, noua ofertă nu acoperă o nevoie importantă legată de mobilitatea aeriană: zboruri ieftine către țări dezvoltate de unde vin atât investitorii cât și românii plecați la muncă în străinătate: nordul Italiei, Germania și Marea Britanie.

„Companiile de linie sunt importante și este foarte bine că Tarom operează pe Oradea și că deschide curse noi, însă orice călător va analiza prețurile înainte de programarea unei călătorii. Avem nevoie de cel puțin o companie low cost, care să opereze pe Aeroportul din Oradea. Cel puțin una dintre companiile Wizz Air și Blue Air, care dețin mai multe de 50% din piața din România, trebuie convinsă să opereze de pe Aeroportul Oradea”, este mesajul tranșant al lui Bolojan.

Mediocritate și performanță

„Ca să dezvoltăm orașul în anii următori trebuie să respectăm niste legi ale dezvoltării, una dintre ele fiind legea conectivității”, spune primarul. În opinia sa, Aeroportul Oradea are un potențial de 400-600.000 de călători pe an.

Bolojan a subliniat că, dată fiind creșterea economică susținută, existența universității și a atracțiilor turistice, Oradea are un potențial mai mare decât al altor orașe precum Sibiu, Suceava, Bacău, care au peste 400.000 de pasageri îmbarcați/debarcați anul trecut. Debrețin a avut, în 2017, peste 330.000 de pasageri. „Orice fel de administrare a aeroportului care generează fluxuri de pasageri sub aceste valori înseamnă o administrare mediocră, indiferent cine este la conducerea acestuia, pentru că datele arată că este sub pontețialul orașului”, spune Ilie Bolojan. El cerde că 400.000 de călători anual ar fi normalitate iar 600.000 călători/an ar însemna performanță.

Aeroportul balast

„Din păcate, ceea ce se întâmplă astăzi în administrarea aeoroportului nu este de natură să asigure dezvoltarea orașului Oradea în anii următori, ci dimpotrivă devine un balast”, crede Bolojan, care spune că, anul trecut, Oradea a îmbarcat/debarcat 170.000 de călători.

În opinia sa, CJ neglijează „nevoia de politici tarifare foarte competitive” având în vedere că oferta Aeroportul Oradea ar veni ca un produs nou pe o piață așezată, având în vedere situația Clujului sau a Timișoarei.

„Trebuie date subvenții. Este anormal să nu se accepte o astfel de politică cât timp Consiliul Municipal a exprimat în scris și nu o dată intenția de a intra în acest parteneriat și nu pentru a conduce Aeroportul ci pentru a conecta orașul cât mai bine cu alte zone dezvoltate pentru că altfel orașul are de pierdut”, insistă edilul.

Bolojan apreciază că recent, s-au făcut investiții importante – pista sau terminalul – dar acestea sunt necesare fără să fie suficiente pentru atragerea de operatori.

Ironii

Bolojan a mai precizat că un aeroport trebuie gestionat profesionist și, în acest context, nu a ratat ocazia să-i nominalizeze pe directorul Pasc Gheorghe și pe udemeristul Bimbo Szuhai, fost manager al Grădinii Zoologice Oradea, actual președinte al consiliului de administrație a aerogării orădene. Bolojan a aruncat o săgeată spre acesta, spunând că la Zoo Oradea nu sunt nici prea multe manșe de avion și nici prea multe curse aeriene de administrat.

„Este nevoie de recrutarea de profesioniști din piața globală, care să fie plătiți pentru performanță, care știu tehnicile de negociere cu companii aeriene. Nu poți să lucrezi fără oameni performanți în niște sectoare care cer o anumită specializare”, insistă Bolojan.

El s-a ferit să califice pachetul negociat de CJ, „din respect pentru companiile care operează pe Oradea”. A insistat doar că aducerea de operatori lowcost „e o problemă de competență, determinare și de finanțare”.