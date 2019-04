Căldură din pământ pentru zona Universității

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat miercuri, în Consiliul local, acordul de principiu dintre Primărie și Transgex SA pentru depunerea proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente”. Acesta ar urma să fie depus spre finanțare în „Programul pentru energie în România”, cu finanțare prin granturi din Liechtenstein, Islanda și Norvegia. Termenul limită pentru depunerea proiectului este 7 mai.

În contul a 3,9 milioane, proiectul se referă la creșterea capacității de extracție a apei geotermale de la sonda deținută de Transgex SA la Universitate.

„Transgex are la Universitatea o sondă care azi are o capcitate redusă. Vrem, împreună, să dublăm capacitatea de extracție și să construim o stație geotermală. Clienți ar fi Universitatea Oradea cu tot campusul care se va construi, zona Ceyrat și sala polivalentă”, spune viceprimarul Mircea Mălan. Conform acestuia, proiectul servește și unor planuri pe care le are Universitatea cu apa geotermală. „Am discutat cu ei și ne-au spus că derulează trei proiecte de amploare mai mică, pentru folosirea mai eficientă a apei geotermale uzate. Decât să se arunce apa folosită, care are cam 45 de grade, se dorește a fi folosită pentru încălzirea în pardoseală a unor imobile ale Universității”, zice el.

Majoritatea în minorite

Ședința extraordinară a Consiliului local de miercuri a înregistrat o premieră usturătoare pentru puterea locală: din cei 18 consilieri locali care-i asigură PNL majoritatea calificată, nu au fost prezenți nici 14, câți ar fi fost nevoie de-o majoritate simplă. Asta din cauza sărbătorilor care se apropie pe care unii dintre aleși și le-au organizat fără să țină seama de planurile primarului Ilie Bolojan.

Ca urmare, executivul a rămas la bunăvoința opoziției UDMR-PSD, care a votat câteva proiecte de hotărâre ale Direcției Tehnice și pe cele referitoare la finanțări europene. Contestând urgența, necesitatea sau pur și simplu utilitatea altor proiecte, au „faultat”, la rând APTOR, Termoficare SA sau Direcția Economică. Asta până la următoarea ședință a Consiliului local, când e de așteptat ca Bolojan își va readuce la ordine trupele.